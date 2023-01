Spar UK gemakswinkel op plek van oude Britse pub

BISHOP AUCKLAND – Met de opening van een nieuwe gemakswinkel op de plek van een voormalige Britse pub heeft Spar UK de locatie nieuw elan gegeven. Op de plek van de oude The Aclet pub in Brooklands heeft de supermarktketen een winkel neergezet die drie miljoen Britse pond heeft gekost.

De winkel wordt uitgebaat door een van de vijf regionale partners die in het Verenigd Koninkrijk de Spar-winkels exploiteren. De feestelijke opening werd verricht door de burgemeester van Bishop Auckland, Mickael Siddle. “Het is geweldig om te zien dat nieuwe bedrijven ervoor kiezen zich in onze stad te openen, werkgelegenheid te bieden en gebouwen een nieuwe bestemming te geven”, zei Siddle.

Deli

Belangrijkste onderdeel van de winkel is een deli waar warme gerechten, vers op bestelling gemaakte maaltijden, zowel warm als koud. Een van de eerste klanten van de winkel zei: “Ik dacht dat het duur zou zijn en goed voor gemaksartikelen zoals je melk en brood, maar ik ga naar huis met drie volle tassen – je zou hier je volledige boodschappen kunnen doen. De winkel is geweldig, en het is net Eerste Kerstdag. Je kunt je zondagse lunch krijgen voor £ 6, en het is het niet waard om thuis je gas en elektriciteit aan te zetten als je er een kunt krijgen voor die prijs.”

Bron: Levensmiddelenkrant