Bols lanceert ‘ready-to-enjoy’ cocktails

AMSTERDAM – Bols brengt twee kant-en-klare cocktails op de markt. De destillateur noemt Ginger Mule en Elderflower Spritz sprankelend en fris, met weinig alcohol en calorieën.

De producent zegt hiermee in te spelen op een trend waarbij steeds meer mensen thuis enthousiast met dranken en bartools aan de slag gaan. Om de consument een handje te helpen komen ze met de twee dranken die klaar zijn om te drinken.

Ingrediënten

De twee producten bevatten 5 procent alcohol en worden gemaakt van natuurlijke ingrediënten. De spritz zou sprankelend zijn en heeft een kern van lentebloesem. Deze cocktail bevat een combinatie van elderflower likeur en bruiswater. De mule wordt gemaakt met ginger likeur en genever. De genever biedt hier een zacht, complex en moutachtig tegenwicht aan de pittige gembersmaak, aldus de fabrikant.

Missie en identiteit

Onder de noemer ’The World’s First Cocktail Brand’ introduceert Bols met het design van de blikjes zijn nieuwe identiteit. “Opvallend, elegant en premium, zowel in look als smaak”, zo zegt het bedrijf. De lancering van de drankjes vormt een eerste stap in een bredere missie van de organisatie om cocktails thuis voor iedereen toegankelijk te maken.

Verkrijgbaar

De mixjes zijn in Nederland verkrijgbaar bij Jumbo voor 2,39 euro per blikje van 250 ml. In de loop van de zomer zijn de blikjes ook bij andere winkelketens te vinden. Ze zijn online nu al te bestellen op bols.com voor 15,95 euro per sixpack.

Bron: Levensmiddelenkrant