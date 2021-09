Hak loopt op schema duurzaamheidsplan

GIESSEN – Hak heeft de meest recente On the Way to Planetproof-certificering behaald voor tuinbonen, wortels, sperziebonen, veldertjes en doperwten. Dit is behaald na twee jaar van de start van het duurzaamheidsplan om voor eind 2021 alle Nederlandse zomer- en wintergroenten On the way to PlanetProof gecertificeerd te krijgen. Hiermee behalen ze hun teeltschema. Enkel bruine bonen en kapucijners wachten de komende weken nog op certificering.

De afgelopen twee jaar werden spinazie, rode bieten, boerenkool, spruiten en zuurkool gecertificeerd door SMK, de stichting die het keurmerk beheert. Er werkten zo’n 150 telers binnen een straal van 125 km van de Hak fabriek in Giessen mee aan de uitvoering van het On the way to PlanetProof programma. Die telers kregen hierbij een extra compensatie tussen zo’n 7 en 30 procent.

Volgende fase

Voor de groenteconservenfabrikant betekent de afronding van het duurzaamheidsplan niet dat ze niet verder gaan kijken naar nog meer verduurzamen. Ze kondigen een volgende fase aan waarin nieuwe technieken en vormen van verdere verduurzaming van de teelt wordt onderzocht en toegepast. HAK directeur inkoop en landbouw Joachim Nieuwhoff zegt daarover: “Overigens is On the way to PlanetProof op dit moment dé manier om grootschalige teelt te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld nu nog niet met biologische teelt. Maar het is wat ons betreft dé manier om hier naartoe te groeien en we blijven in dat kader de lat ook steeds hoger leggen, het is een continue proces.’’

Biologisch

Hak zegt naast On the Way to PlanetProof op termijn zelf ook biologisch te willen laten telen. Dit gaan ze doen aangezien in Nederland maar 3,5 tot 4 procent van het landbouwgrond daarvoor gebruikt wordt. “Het is echter nog een hele uitdaging om dit op grote schaal te doen. En die uitdaging kun je gewoonweg niet helemaal bij de telers neerleggen, daarvoor is voor hen de stap te groot. Je moet dat als hele keten oppakken. En daarbij is naar onze mening een belangrijke rol voor de overheid als aanjager van deze overgang weggelegd. Vandaar dat we dit proces dan ook stap voor stap verkennen”, aldus Nieuwhoff.

Bron: Levensmiddelenkrant