Henri Froeling vertrekt bij Vital

UTRECHT – Operationeel directeur Henri Froeling vertrekt per 1 maart 2023 bij Vital Food Group. Froeling zal in 2023 nog de rol van managing director van Bakker Bart blijven vervullen tot er een opvolger is gevonden. Hij blijft dit jaar ook nog betrokken bij Bakerstreet en New Business. Hij vertrekt in goed overleg omdat beide partijen niet tot een toekomstige passende rolverdeling konden komen.