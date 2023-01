Hoogvliet verlaagt prijzen in dure tijden

BLEISWIJK – Hoogvliet heeft de prijzen van honderden prijzen verlaagt, om gangbare boodschappen goedkoper te maken.

Hoewel de supermarktketen al jaren haar best doet om bij de goedkoopste formules te horen, is ook Hoogvliet gedwongen om stijgende kosten door te berekenen in sommige prijzen. Om dit te compenseren worden andere prijzen verlaagd, waardoor consumenten bij de kassa uiteindelijk niet heel veel meer kwijt zijn. “Zo houdt de klant geld over om minder te hoeven bezuinigen op andere dingen, zoals dagjes uit met de familie, samen op vakantie, contributie betalen voor sport of nieuwe kleren”, schrijft Hoogvliet in een persbericht.

Bron: Levensmiddelenkrant