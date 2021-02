Jan Linders introduceert Apeel avocado’s

NIEUW BERGEN - Jan Linders introduceert EAT ME avocado's met Apeel-technologie. Dankzij de plantaardige bescherming van Apeel blijven de avocado’s tot twee keer langer vers.

Jan Linders gaat als eerste supermarktketen in Nederland de EAT ME avocado met Apeel in een duo verpakking voeren. Femke Arts, senior category manager aardappelen, groente & fruit bij Jan Linders: "De overstap naar EAT ME avocado’s met Apeel is voor ons een bewuste duurzame keuze om voedselverspilling tegen te gaan. Met deze plantaardige bescherming kunnen onze klanten nog langer genieten van de heerlijke EAT ME avocado’s en we hopen op termijn nog meer producten met Apeel aan ons assortiment toe te kunnen voegen.”

Bron: Levensmiddelenkrant