Klassiekers zien succes op grote schaal

NIEUWVEEN - Een paar weken na het bekendmaken van de genomineerde producten voor de Innova Klassiek 2017-2021 is het zover. De winnaars zijn gekozen! En dat in een jubileumjaar, want het is de dertigste keer dat we deze award mogen uitreiken. Dit jaar zijn er maar liefst 28 producten in de prijzen gevallen.