‘Maxxium groeit verder met sterke merken’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Likorette en Premix, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Maxxium Nederland

GOUDEN PARTNER AWARDS | AMSTERDAM - Op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep in de categorie Likorette en Premix liet Maxxium zien verder te kijken dan alleen zijn eigen prestaties. “Maxxium wil samen met de retailers meer waarde uit het schap halen”, aldus Ries Bokken, senior brand manager Zamora Company bij Maxxium. Met hem bespreken we de winst van de Gouden Partner.

Gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Deze prijs is een mooie erkenning vanuit onze partners, want samen met hen hebben we dit succes kunnen opbouwen. Het is daarnaast een prachtige beloning voor alle inspanningen die onze teams hebben geleverd om dit mogelijk te maken. Het grote succes van de introductie van Licor 43 Fresco laat zien dat het aperitievenschap zit te wachten op verfrissing, dus dit is pas het begin.”

Hoe hebben jullie dit succes behaald?

“De consument heeft steeds meer specifieke consumptiemomenten zoals thuis, buitenshuis en onderweg. Dat zien we terug in het groeiend aanbod van mixdranken en de groeiende consumptie van thuiscocktails in alle soorten en maten. Daarbij zoekt de consument naar een gevoel van ambachtelijkheid, maar is tegelijkertijd op zoek naar gemak en eenvoud. Met Licor 43 Fresco benaderen we deze sweetspot. Fresco is op het juist moment, voor de zomer, gelanceerd en tegelijkertijd uitgebreid ondersteund met een sterke campagne. Dit heeft geresulteerd in een flinke boost voor de categorie.”

Waarom zijn jullie zo succesvol op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep?

“Met de introductie van Licor 43 Fresco brengen we met een sterk merk vernieuwing binnen de aperitievencategorie. De consument vindt het nummer één likeurenmerk nu ook in de supermarkt. We zijn blij dat we de categorie een boost kunnen geven met onze premium merken. Maxxium hoopt samen met de retailers meer waarde te creëren in het schap door deze introductie van het sterke merk Licor 43.”

Hoe kunnen jullie de consument blijven verleiden?

“De kracht van het merk Licor 43, gecombineerd met de onderscheidende verpakking en smaak, hebben een bewezen positief effect op de aankoopintentie. Daarnaast laten onderzoeksresultaten zien dat de consument daadwerkelijk bereid is om een hogere prijs te betalen voor ons aanbod. Dit zien we ook terug in de goede rotatiecijfers. Ook brengen we bij verschillende retailers online én in de winkel Licor 43 Fresco onder de aandacht.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Innovatie zit in ons DNA en is een belangrijke groeidrijver. Uiteraard gaan we de komende jaren het succes van Licor 43 Fresco verder uitbouwen met onder andere nieuwe smaakvarianten, beginnend met Licor 43 Fresco Apple in 2021. Met de kracht van het merk Licor 43 liggen er volop kansen om meer consumenten te laten genieten van onze mooie dranken.”

Mats Blaauboer

Junior category manager bij Vomar over Maxxium:

Volgens Mats Blaauboer is de positieve houding van Maxxium een belangrijk aspect van het succes. “Ze denken echt in kansen en denken mee over de plaatsing van een product. Daarnaast zorgen ze voor een goede ondersteuning voor Vomar. Bijzonder prettig.” Opnieuw een teken dat het gezamenlijk aanpakken van de categorie door fabrikant en supermarkt een belangrijke voorwaarde is voor het winnen van een Gouden Partner.

