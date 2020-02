‘Mondial Relay klaar om pakketbezorging te revolutioneren’

‘Nederlandse consumenten willen zelf bepalen waar en wanneer ze een pakket ophalen’

TUBEKE - Mondial Relay heeft met meer dan twintig jaar ervaring in het bezorgen van pakketten van en naar afleverpunten in Frankrijk, België, Luxemburg en Spanje, haar eerste stappen in Nederland gezet. Out.of.Home Shops spreekt met Jean-Pierre Herdies, directeur Benelux van Mondial Relay en René Klis, consultant, over de komst van de bezorgreus naar Nederland.

Herdies legt uit dat Mondial Relay gespecialiseerd is in twee services. Namelijk de levering en collectie van pakketten tussen particulieren, en van bedrijven naar particulieren en vice versa. Het hoofdkantoor van de bezorgdienst zit in het Franse Lille en heeft in het thuisland een netwerk van zo’n 10.000 afhaalpunten. In Spanje zijn dat er 2500 en in België en Luxemburg meer dan 1200, maar dit groeit binnenkort naar 1500.

Herdies: “Door ons netwerk en sterk distributiesysteem kunnen wij binnen twee tot drie dagen een pakket vanuit België naar Zuid-Spanje versturen. In de vier landen waar we actief zijn, bezorgen we tot 3 miljoen pakketten per week. We kunnen daarmee spreken van een vrij dominante positie in de Franse markt. In België en Spanje verstevigen we onze marktpositie ook steeds meer.” Volgens Herdies groeide het bedrijf in de periode 2018-2019 met meer dan 50 procent en ziet hij diezelfde groei ook voor de periode 2019-2020.

Voortouw

Klis neemt in samenwerking met oud-collega Herdies het voortouw in de implementatie van Mondial Relay in Nederland. Hij vertelt dat het doel van Mondial Relay het bieden van een alternatief is voor pakketbezorging. Dat alternatief zorgt ervoor dat de consument zelf kan bepalen waar en wanneer hij zijn pakketje ophaalt. “Voor consumenten werkt het als volgt. Jij stuurt in je woonplaats een pakketje via een afleverpunt naar iemand in Maastricht. Mondial Relay brengt het pakket naar een zelf uitgekozen ophaalpunt in Maastricht. Daar kan de geadresseerde het pakket dan afhalen, op het moment dat het uitkomt.”

Hetzelfde geldt voor webshops. Zij bieden bij een centraal punt hun pakketten aan en Mondial Relay brengt die naar een afhaalpunt gekozen door de consument. Als die de bestelling wil retourneren, kan dat via dezelfde locaties. Klis: “De consumer-toconsumeractiviteit is fors aan het groeien, venals het business-to-consumerverkeer. De e-commercemarkt groeit in Nederland nog harder dan in België n Frankrijk. Vandaar dat er in Nederland ook hele grote kansen liggen en wij deze markt betreden.”

Bewuste keuze

Herdies noemt het dan ook een bewuste keuze om naar Nederland te komen. Daarnaast ziet hij dat de vraag van zowel bedrijven als consumenten naar het versturen van pakketjes uit Frankrijk en België naar Nederland erg toeneemt. Deze optie was er voorheen nog niet. “Daar komt nu verandering in”, aldus Herdies. Discussies Volgens Klis worden er in Nederland twee belangrijke discussies gevoerd met betrekking tot het bezorgen van pakketten vanuit de e-commerce. “Dat is enerzijds de milieudiscussie; kijk naar hoeveel bussen van verschillende partijen achter elkaar over de Amsterdamse grachten rijden om pakketjes bij de consument thuis te bezorgen. Dat heeft een grote impact op de luchtkwaliteit van een stad door de hoge CO2-uitstoot. Het systeem van Mondial Relay is minder belastend, omdat wij meerdere pakketten op één punt afleveren.

“De andere discussie gaat over levering bij de buren. Daarbij zegt men geen pakketjes van de buren meer aan te nemen, omdat er geen einde aan komt. Het gevolg daarvan is dat de pakketten op een niet-beschutte plaats worden achtergelaten. Ik hoorde laatst nog een verhaal dat een bezorgdienst een pakket in een kliko legde, een briefje in de bus stak met daarop de tekst dat het pakketje in de afvalcontainer gestopt was om het zo tegen de regen te beschermen. Maar die man was op vakantie en zijn buren hadden de container aan de straat gezet, met als gevolg dat het pakketje in de vuilniswagen terechtkwam en verloren ging. Dat soort ongelukken hebben wij dus niet.”

Zelf bepalen

Daarnaast vertelt Klis dat de Nederlandse consument ontzettend kritisch is, die wil zelf bepalen waar en wanneer hij zijn pakket ophaalt. “Met onze methode kun je altijd kiezen bij welk afhaalpunt het pakket wordt bezorgd. Dit is voor de consument een groot voordeel, want hiermee zijn ze tijd- en plaatsonafhankelijk. Dat past goed bij de Nederlandse consument. Bovendien is de bezorgkwaliteit ontzettend hoog, doordat we alleen in winkels afleveren; daardoor kunnen we veel minder fouten maken. Ook zullen wij nooit te veel pakketten hebben, waardoor we onze route niet kunnen afmaken. De zak voor de winkel is wat voller, maar het aantal leveringspunten verandert niet.”

Herdies vertelt dat uit marktonderzoek is gebleken dat vooral de Nederlandse consument in de grote steden zelf wil bepalen waar en wanneer ze een pakket ophalen. Of dat in de buurt van hun woning, werk of school van de kinderen is, voor Mondial Relay maakt dat niet uit. Zij leveren bij het punt dat de consument kiest. In Frankrijk wordt 30 tot 40 procent van alle pakketten op die manier geleverd en in België ligt dat tussen de 15 en 20 procent.

Goedkoper

Herdies: “Los van het duurzaamheidsaspect en het veilig leveren van pakketten is een derde voordeel dat het leveren bij een afhaalpunt goedkoper is dan een thuislevering. Win-win-winsituatie De afhaalpunten moeten aan verschillende eisen voldoen, voordat zij zich kunnen aansluiten bij Mondial Relay. Klis vertelt dat het bedrijf zoekt naar winkels waar consumenten graag en vaak komen. “Denk daarbij aan een bloemenwinkel, waar iedereen vrolijk wordt als men een bloemetje gaat halen. Een ander voorbeeld zijn supermarkten; winkels waar consumenten heel makkelijk, zonder extra moeite, hun pakketje kunnen meenemen.”

Belangrijke pijlers voor Mondial Relay zijn dat die winkels er netjes uitzien en ruime openingstijden hanteren. Zo moet de winkel minstens ook op zaterdag open zijn en het liefst ook in de avonduren, zodat de consument nog meer gemak ervaart. “We bekijken samen met de winkeleigenaar hoeveel ruimte er is om de pakketten te stallen. In de meeste gevallen is een plank in een gewone kantoorkast genoeg om de pakketten in op te bergen.”

Maximaal aantal

Van de pakketten weegt 90 procent onder de vijf kilo en gemiddeld bedraagt het gewicht zo’n twee kilo. Daarnaast kan de winkeleigenaar zelf bepalen hoeveel pakketten hij of zij van Mondial Relay geleverd krijgt. “Waar bij andere pakketbezorgers het afhaalpunt bedolven wordt onder pakjes, kan de ondernemer bij ons een maximaal aantal pakketten per dag aangeven. Als zij ruimte hebben voor maar tien pakjes, dan geven ze dat via hun contactpersoon aan ons door en zorgen wij ervoor dat zij er maximaal tien krijgen. Wij kunnen zeer makkelijk met onze ICT de goederenstroom regelen.”

Herdies ziet het systeem dat het bedrijf hanteert als een win-win-winsituatie. Niet alleen de consument profiteert van een betrouwbaar leverpunt, ook de ondernemer voegt waarde aan zijn winkel toe.

Mondial Relay profiteert dan weer van een dicht netwerk van afhaalpunten, waardoor pakketten snel en precies geleverd kunnen worden. “We zijn zeer detailhandelgericht. De ondernemer ondervindt bijna geen extra werkdruk door een afhaalpunt van ons te worden. Zo krijgen zij een PDA ter beschikking, waarbij zij alleen het pakket hoeven te scannen en mee te geven aan de consument. Zij hoeven ook geen financiële handelingen te doen, omdat alles al online betaald is.

Extra klanten

“Het sterke punt van ons systeem zit hem in de extra omzet voor de ondernemer. Als hij 10 mensen ontvangt die een pakketje komen halen, en vijf die een pakje komen brengen, dan heeft hij 15 extra klanten op een dag. Dan is het aan hem om die klant te verleiden tot een aankoop in de winkel, waardoor hij extra omzet draait. Daarnaast ontvangt hij ook nog een vergoeding voor het leveren en ontvangen van de pakketten. Het kan niet zijn primaire inkomen worden, maar die vergoeding geeft ook een mooie plus op maand- of jaarbasis. Het is echt aan de ondernemer om additionele omzet te halen uit de extra klanten die Mondial Relay hem of haar bezorgt door als afhaalpunt te fungeren.”

Uit onderzoek dat Mondial Relay in Frankrijk liet uitvoeren, blijkt dat ondernemers die een afhaalpunt in de winkel hebben, gemiddeld 22 procent meer bezoekers ontvangen. Mondial Relay vervult daarmee een rol in de concurrentiestrijd tussen verschillende ondernemers. Als voorbeeld geeft Klis dat als er in één straat twee supermarkten zitten, waarvan eentje is aangesloten bij Mondial Relay, de consumenten die daar het pakket ophalen er ook een pakje kauwgom of andere boodschap zullen meenemen. Dat geeft de kleine buurtsupermarkt ook een voordeel tegenover de grote supermarktketens in een grotere plaats. Herdies: “Ik zie het als een extra service die de winkel aan zijn bestaande klanten kan bieden én daarmee ook nieuwe klanten kan aantrekken.”

Spontaan

Aanmelden In Frankrijk en België krijgt Mondial Relay dagelijks spontane aanmeldingen van ondernemers die zich bij hen willen aansluiten. Ook als er een winkel van eigenaar wisselt, wil de nieuwe ondernemer de service van Mondial Relay blijven bieden, aldus Herdies. “Ze weten dat het imago van de winkel verbetert en de extra traffic voor meer omzet zorgt. Zeer belangrijk voor een winkel.”

Daarnaast hoeft de ondernemer zelf geen investering te doen om een Mondial Relay-punt te worden. Men sluit een contract af voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van een maand. Al het materiaal wordt geleverd vanuit het bedrijf en men krijgt steun geboden vanuit een regioverantwoordelijke en vanuit een telefonische helpdesk. Die helpdesk is van 08.00 uur tot 18.30 uur bereikbaar, ook op zaterdag. Daarnaast krijgt de ondernemer de communicatie van Mondial Relay; een sticker op de ruit, een uithangbordje en zichtbaarheid op de website van het transportbedrijf.

1.750 afhaalpunten

In de eerste week van 2020 werden de eerste 300 Nederlandse winkels toegevoegd aan het netwerk van Mondial Relay. Herdies: “Onze ambitie is om in dit jaar 1.750 afhaalpunten in Nederland aan ons netwerk toe te voegen.” Om dat doel te realiseren kunnen ondernemers zich via de website van Mondial Relay aanmelden, maar ook via e-mail en binnenkort via een Nederlands telefoonnummer en een onlineformulier. Na aanmelding wordt de ondernemer benaderd door een medewerker van Mondial Relay. Hij komt bij de ondernemer op bezoek om kennis te maken.

Herdies: “Dat is het mooie van Mondial Relay, voor Nederland zijn we een start-up, het bedrijf staat echter al jaren als een huis. De ondernemers kunnen gebruikmaken van onze jarenlange grensoverschrijdende expertise, maar nu volledig toegespitst op de Nederlandse markt.

Bron: Out.of.Home Shops