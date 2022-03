Oatly's omzet en verlies steeg in 2021

MALMÖ – Oatly heeft in 2021 643,2 miljoen dollar omgezet, een stijging van ruim 52 procent ten opzichte van 2020. Ondanks een flinke omzetstijging liep het Zweedse bedrijf ook verlies.

Het verlies is van 58 miljoen dollar in 2020 naar 215 miljoen dollar in 2021 gestegen. In 2022 heeft het bedrijf de ambitie om een omzet van circa 900 miljoen dollar weg te zetten. Op de lange termijn verwacht Oatly een brutowinstmarge van ruim 40 procent en een EBITDA-marge van bijna 20 procent. Dit door te kunnen profiteren van schaalvoordelen en omzetgroei.

Leider in de markt

Volgens topman Petersson zijn de fundamenten van het bedrijf sterk: “Oatly blijft een leider in onze belangrijkste markten in zowel de categorie haverdrank als de totale zuivelalternatieven, wat tot uiting komt in ons marktaandeel en onze snelheidsovertreffende prestaties in het winkelschap. We zijn van mening dat we goed gepositioneerd zijn voor meer groei in regio's en verkoopkanalen, van retail, foodservice tot e-commerce. Wat duidelijk blijft, is de aanzienlijke kans die nog voor ons ligt om zuivelgebruikers Oatly-consumenten te maken.”

