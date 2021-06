Schouten komt met plantaardig tempeh gehakt

GIESSEN – Schouten Europe introduceert tempeh gehakt: een volledig plantaardig product, wat deels gemaakt is van reststromen uit één van de productiefaciliteiten van de fabrikant. Het wordt beschikbaar voor de retail, het out-of-home kanaal en de voedselverwerkende industrie.



Met het nieuwste product van het familiebedrijf zeggen zij op een duurzame wijze in te spelen op de stijgende vraag naar gefermenteerde producten. Tijdens de productie van andere tempeh producten uit het assortiment van Schouten, komen namelijk reststromen vrij. Laatstgenoemde wordt gebruikt voor de nieuwkomer. “Omdat wij voedselverspilling zoveel mogelijk willen tegengaan en het restproduct volledig veilig en bruikbaar is, zetten we dit na een kleine bewerking als tempeh gehakt in de markt’’, vertelt Niek-Jan Schouten, R&D directeur bij Schouten. Volgens het bedrijf is gehakt binnen de plant-based markt één van de belangrijkste productgroepen.

Twee varianten

Schouten brengt twee varianten op de markt: gekruid en niet-gekruid. De laatste versie is met name bedoeld voor consumenten of productontwikkelaars die zelf nog een smaak willen toevoegen aan het product. Beide soorten zijn naar eigen zeggen zeer makkelijk te bereiden en te gebruiken voor bestaande recepturen waar normaal vleesgehakt in wordt gebruikt.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops