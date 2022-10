Unilever heeft sterk derde kwartaal door prijsverhogingen

LONDEN – Unilever heeft met een lager verkoopvolume ongeveer 18 procent meer omzet gemaakt in het derde kwartaal van dit jaar. Door de prijzen met 12 procent te verhogen kon het de daling in volume ruimschoots compenseren. De omzet kwam uit op bijna 16 miljard euro.

De levensmiddelentak bleef in het derde kwartaal flink achter in groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Waar de andere vier bedrijfsonderdelen, inclusief ijs, een groei boven de 20 procent lieten zien, was de omzetgroei in levensmiddelen 4,8 procent.

Europa

Uit de cijfers uit de kwartaalrapportage is te zien dat de omzetgroei Europa achterblijft bij de andere geografische markten. In Europa verhoogde Unilever de prijzen met gemiddeld 8,9 procent. Dat resulteerde in een volumedaling van 3,2 procent maar een omzetgroei van 5,4 procent. In vergelijking werden in Noord- en Zuid-Amerika de prijzen met gemiddeld 15,4 procent verhoogd. Daar daalde de volume ook met 3,2 procent maar steeg de omzet met 11,7 procent.

