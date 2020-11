Van Delft maakt duurste pepernoot

HARDERWIJK – Van Delft heeft ter gelegenheid van haar 140ste verjaardag de duurste pepernoot ooit gemaakt. De exclusieve pepernoot is namelijk gemaakt met bijzondere ingrediënten, een deel is zelfs verpakt in flinterdun eetbaar bladgoud.

Oscar de Lange, directeur bij Van Delft noemt het een collectors-item en is daarom ook in een beperkte oplage van 400 handgemaakte pepernoten beschikbaar. Een doosje van tien stuks zal honderd euro kosten. Naast de variant in het goud is de donkere pepernoot gemaakt met Kopi Loewak (de civetkat koffieboon) van Bali, die met haar intensieve smaak bekend staat als de duurste koffie ter wereld. Ook de handgemaakte pure kruidnagel van Sri Lanka, zwarte truffel uit Umbrië en het biologisch ananas ingevlogen uit Ivoorkust maken de pepernoot tot een prijzige smaaksensatie.

De pepernoot is ontstaan in een samenwerking tussen Van Delft en Rik Jansma, chefkok van het Harderwijkse sterrenrestaurant Basiliek. De Lange: “Als marktleider in pepernoten wilden we onze naam eer aan doen met een bijzondere pepernoot. In ons jubileumjaar gaan we ook voor de duurste pepernoot. We werken met de beste en meest zeldzame ingrediënten, uit bijna elk werelddeel iets, gemaakt door één van de betere Michelin sterren chefkoks van Nederland. Kortom van alles het beste”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops