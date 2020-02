Verlinvest en JamJar investeren in Tony’s

AMSTERDAM – Verlinvest en JamJar inversteren in Tony’s Chocolonely om de internationale ambities van het chocolademerk te helpen verwezenlijken. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Eerder gingen al geruchten dat Verlinvest geïnteresseerd zou zijn in Tony’s te investeren. ‘De afgelopen tijd hebben we ’n hoop gesprekken gevoerd en ’t hoge woord mag er eindelijk uit: we gaan in zee met Verlinvest en JamJar’, staat nu de site van het chocolademerk te lezen. ‘Daar zijn we beretrots op, want Verlinvest heeft ook geïnvesteerd in duurzame merken Oatly en Vita Coco.’

Stemrechten

JamJar is opgericht door de voormalig oprichters van Innocent Drinks. Verlinvest is de investeringsmaatschappij van de Belgische familie achter bierbrouwer AB-InBev. Met de investering treden Ben Black van Verlinvest en Adam Balon van Jamjar toe tot de raad van commissarissen van Tony’s Chocolonely. Hierna blijft 51 procent van de stemrechten in handen van Tony’s ceo Henk Jan Beltman. Behalve Beltman behouden Maurice Dekkers en Eveline Raymans hun aandeel in Tony’s.

‘De internationale groei van Tony’s zal er voor zorgen dat we steeds meer mensen - boeren, consumenten, retailers, andere chocoladebedrijven en overheden – betrekken bij onze missie en zo sneller alle chocolade 100 procent slaafvrij maken’, aldus Tony’s Chocolonely.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops