Winnaar Gouden Partner: ‘Puur Genieten, dat is waar Almhof als merk voor staat’

VEENENDAAL - Müller Nederland wint voor de zevende keer op rij de Gouden Partner. Deze keer valt het bedrijf in de prijzen voor Rendementsbijdrage en Succes van introducties. Roy Wolf, sales manager bij Almhof: “Het blijft altijd erg fijn om waardering te krijgen van je handelspartners. Je werkt een heel jaar intensief samen met de focus op categorieoverstijgende en winstgevende omzetgroei. Dit is dus een fantastisch compliment en bewijst dat we op de goede weg zitten.”

De belangrijkste ingrediënten voor het succes zijn volgens de sales manager het luisteren naar elkaar, naar consumenten, naar de partners, vertrouwen geven, volledige focus op datgene wat je met elkaar doet in combinatie met gezond ondernemerschap. “Dit stelt ons in staat om concepten op de markt te brengen die perfect aansluiten op veranderende behoeftes, waarbij we blijven vasthouden aan datgene waar ons merk Almhof voor staat: Puur Genieten!”

Optimaliseren

Wolf: “De afgelopen twee jaar zijn wij druk bezig geweest om ons assortiment te optimaliseren en beter aan te laten sluiten op de huidige consumentenbehoeftes. Zo hebben we onder andere onze yoghurt- en kwarkranges, de halfvolle fruityoghurt, roomyoghurt en volle kwark, geüpgraded in smaak en design. Daarnaast hebben wij onze 0% vet yoghurt gerebrand naar Lekker & Licht yoghurt, passende bij de behoeftes van de gezondheidsbewuste consument. Dat willen we ook meegeven aan retailers; blijf kijken naar wat de consument nu echt belangrijk vindt. Als daarnaast het assortiment goed aansluit bij zijn/haar behoeftes, de winkel schoon is, personeel kennis van zaken heeft, de winkel over voldoende parkeerplaatsen beschikt en goed - ook online - bereikbaar is, dan komt het rendement uiteindelijk vanzelf.”

Bij Müller hecht men er waarde aan om daarnaast de tijd te nemen elkaars plannen en doelstellingen te delen nog voor men de jaargesprekken ingaat. “Daarna kun je met elkaar bekijken hoe je samen de komende jaren een gedegen partnership opbouwt en de juiste dingen doet voor de consument. Een inkoopgesprek is immers niets anders dan een onderdeel van je samenwerking”, besluit Wolf.

Mike Freriks

categorymanager verse sappen& zuivel Coop

“Müller zorgt met Almhof altijd voor een juiste balans in base- en promo-assortiment. Bovendien zijn ze niet bang om mee te gaan in onze visie op de categorie. Müller blijft continu op zoek naar manieren om waarde te creëren binnen de categorie. Daarbij houden ze focus op het belangrijkste: lekkere producten voor de consument. Dat slaat aan, wat wel zo prettig is voor ons als retailer. Müller voelt de retailer heel goed aan en is in staat om de retailer een eigen identiteit mee te geven. Dit doen zij door gezamenlijk met ons op zoek te gaan naar hetgeen belangrijk is voor onze klanten.”

Bron: Levensmiddelenkrant