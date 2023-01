Goede jaarresultaten voor Maripaan Groep

GRONINGEN – Maripaan Groep heeft de omzet van haar zeventien Jumbo-winkels in 2022 zien groeien met 7 procent. In de winkels werden 2, 2 miljoen meer transacties gedaan dan in 2021. In de twintig jaar nadat ondernemers Anrico Maat en Paul Papo hun eerste Jumbo openden is het bedrijf flink gegroeid. In 2022 nam Maripaan de Jumbo aan het Overwinningsplein in Groningen over. Het aantal winkels werd verder uitgebreid met de openingen van Jumbo’s aan de Grote Markt in Groningen en een spectaculaire locatie in Meerstad.