Jaaroverzicht augustus: Hoge inflatie en miljoenste klant voor Picnic

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. Augustus kenmerkte zich vooral door de torenhoge inflatie.

Omkatten Coop-winkels

Aan het begin van dit jaar werd de fusie van Plus en Coop een feit. Besloten werd onder de vlag van Plus verder te gaan. Maar eerst nog even langs de Autoriteit Consument en Markt. In augustus werd bekend dat Boon Food Group twee supermarkten overneemt, in Uddel en Stompwijk. In dezelfde maand kwam Poiesz met het nieuws een winkel op Vlieland en een in Zuidbroek over te nemen. En ontdekten we dat Plus Vandaag de nieuwe naam van Coop Compact werd.

Inflatie naar recordhoogte

De inflatie was al een tijdje stijgende, maar in augustus kwam het tot een recordhoogte. Consumentengoederen en -diensten waren nu 12 procent duurder dan een jaar eerder. Dagelijkse boodschappen waren 18,5 procent duurder, aldus GfK, en Nibud liet weten dat veel huishoudens iedere maand geld tekort kwamen. Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is het als puzzelen met te weinig stukjes. “We zouden graag zien dat deze stress van de keukentafel naar de bestuurstafel gaat, omdat mensen dit niet meer zelf kunnen oplossen.” Reden voor Vomar om de prijs van een flink aantal producten te verlagen.

Miljoenste klant voor Picnic

Sinds Picnic in 2015 begon is het langzaamaan heel Nederland aan het veroveren. Iedere keer een gebied erbij. Om in augustus dan toch echt de 1 miljoen klanten aan te tikken. Als het aan medeoprichter van de websuper Michiel Muller ligt blijft het daar niet bij: “We breiden nog wekelijks uit in Nederland en iedere keer is de belangstelling enorm. Online boodschappen doen is een blijvertje, dat is inmiddels wel duidelijk.”

