Omzet Jumbo voor het eerst boven 10 miljard euro

VEGHEL – Voor het eerst sinds de oprichting is de totaalomzet van Jumbo Food Group uitgekomen boven de 10 miljard euro. De omzet steeg met 3,7 procent naar 10,3 miljard euro. Het marktaandeel is vrijwel gelijk gebleven en bedraagt nu rond de 22 procent.

In de Jumbo-supermarkten gaven consumenten 3,2 procent meer uit voor een totaal van 10,2 miljard euro. De resterende omzet was afkomstig van La Place dat met 107 miljoen euro omzet weer in de richting komt van de omzet van voor de corona-periode. Ton van Veen, die als gedelegeerd commissaris tijdelijk leiding geeft aan de directie van Jumbo: “We zien ook dat steeds meer mensen door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen moeite hebben om rond te komen. Dat is zorgwekkend, en daarom doen we er alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen doen voor iedereen toegankelijk te houden. In de gesprekken met leveranciers sporen we actief aan tot matiging van inkoopprijsverhogingen. Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van alle partijen is om de inflatie niet verder aan te jagen.”

Winkels

Het aantal Jumbo-winkels staat ondertussen op 685. Er zijn twee Jumbo Foodmarkt-vestigingen bij gekomen waardoor er nu in totaal tien van deze winkels, met grote versafdelingen en uitgebreide La Place horeca, te vinden zijn. Zoals Levensmiddelenkrant pas geleden als eerste meldde, staan nu ook in de jaarcijfers dat dertien van de achttien Jumbo City-winkels zijn omgebouwd naar regulier Jumbo’s. In België is de supermarktketen ondertussen gegroeid naar 27 vestigingen.

Jumbo heeft afgelopen jaar meer ingezet op hun online bezorgkanaal. Ook met de franchise-ondernemers zijn hierover goede afspraken gemaakt. Het bedrijf heeft nu achttien bezorghubs door het hele land. De online-omzet is vorig jaar uitgekomen op 670 miljoen euro. Dat is 4,5 procent meer dan in 2021. Jumbo ziet de onlineactiviteiten op de zakelijke markt fors groeien, vorig jaar zelfs met meer dan 50 procent.

Onzekerheid

“De onzekerheid in de markt blijft groot, waardoor het lastig te voorspellen is óf en wanneer de prijzen stabiliseren. Het is onoverkomelijk dat de huidige marktsituatie een opwaarts effect heeft op onze bedrijfskosten. Onze ambitie om euro’s goedkoper te zijn blijft onverminderd van kracht. Onze missie om de klant centraal te stellen en duurzame groei voor de toekomst te realiseren, blijft voorop staan”, zegt Ton van Veen.

