FrieslandCampina kiest voor volledig gerecyclede PET-flessen

AMERSFOORT – FrieslandCampina is de volgende multinational in de foodsector die overstapt op 100 procent gerecycled plastic. Vanaf volgende maand gaat FrieslandCampina zijn PET-flessen maken van volledig gerecycled PET (rPET).

Een PET-fles kan alleen gerecycled worden als het etiket eraf is en daarom heeft de research & development-afdeling een nieuwe ‘ritssluiting’ ontwikkeld die verwijdering eenvoudiger maakt. Het maakt FrieslandCampina het eerste bedrijf in de zuivelsector met nagenoeg circulaire flessen voor zijn merken in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije.

“Met de 100 procent recycled PET-fles zet FrieslandCampina een nieuwe stap in het circulair maken van zijn verpakkingen”, volgens Patrick van Baal, global director packaging development. “Het is onze ambitie om volledig circulair te worden. Daarom verhogen we het gerecyclede gehalte van onze PET-flessen van 20 procent naar 100 procent. Een cruciale stap om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, want daarvoor moeten alle verpakkingen eerst recyclebaar, herbruikbaar of allebei worden.”

Nourishing a better planet

Het hele verpakkingsportfolio circulair en CO₂-neutraal maken en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken is een van de doelstellingen van het duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, genaamd ‘Nourishing a better planet’.

Het bedrijf maakte vijf jaar geleden de keuze om over te gaan op PET voor al zijn drinkflessen, PET is namelijk volledig circulair te maken. In tegenstelling tot glas is het daarnaast licht van gewicht en heeft het een lage CO₂-voetafdruk. Alle nieuwe PET-flessen maken van oude PET-flessen levert FrieslandCampina een besparing op van bijna 1,9 miljoen kilo aan nieuw plastic.

Bron: Levensmiddelenkrant