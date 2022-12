Hello Fresh: Nederlander bezuinigt op kerstdiner vanwege inflatie

AMSTERDAM – Door de sterke stijging van de voedselprijzen is ruim de helft van de Nederlanders van plan minder geld neer te tellen voor het kerstdiner, zo blijkt uit recent onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

Omdat de decembermaand voor velen in het teken staat van uitgebreide diners en feestelijk maaltijden, kan de feestmaand nog wel eens prijzig uitpakken. Ruim de helft van alle feestvierders (54 procent) maakt zich zorgen over de kosten van feestmaal. “Dit geldt iets meer voor vrouwen (59 procent) dan voor mannen (49 procent)”, meldt HelloFresh. Iets meer dan de helft van alle ondervraagden (52 procent) is van plan minder uit te geven aan feestdiners. Ook wordt er bewuster inkopen gedaan dan andere jaren. Zo doet meer dan de helft (56 procent) de feestinkopen ruim van te voren om geld te besparen. Meer dan een derde van alle feestvierders (37 procent) viert dit jaar de feestdagen in een kleiner gezelschap.



Besteding

De meeste Nederlanders besteden tussen de 8 en 20 euro per persoon aan feestboodschappen (45 procent). Ruim een kwart (26 procent) zegt maximaal 8 euro per maaltijd te besteden. Een kleine minderheid laat zich niet afschrikken door de inflatie en pakt evenzogoed groots uit, 9 procent van de ondervraagden zegt meer dan 20 euro per persoon te spenderen voor het kerstdiner.



Bron: Levensmiddelenkrant