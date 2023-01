Iglo stopt met individuele productreclame

UTRECHT – Iglo start eind januari voor het eerst met een nieuwe vorm van reclame. In samenwerking met Ad Alliance komt het diepvriesbedrijf onder de naam ‘Alle beetjes helpen’ met een volledig geïntegreerde merk- en mediacampagne. In het middelpunt staat de langdurige samenwerking met het tv-programma Eigen Huis en Tuin: Lekker Leven. Met de campagne wil Iglo het koken met dievriesproducten onder de aandacht brengen bij consumenten.

De recepten van tv-kok Hugo Kennis van Eigen Huis en Tuin staan centraal in de 360-graden-campagne. Daarnaast zullen traditionele tv-reclame, sociale media en influencer-marketing ook onderdeel uitmaken van de campagne. Samen met food-influencers zal Iglo de nieuwe ‘ad to basket’ feature testen om volledige recepten te delen via de website en sociale media.

Onderzoek

"Ik ben verheugd deze transformerende campagne en dit media partnerschap aan te kondigen. Gebaseerd in de kern op consumenteninzichten en diepgaand onderzoek, creëren we relevantie voor ons brede assortiment producten in combinatie met een tv-programma en een creatieve, vertrouwde chef”, vertelt Rebecca Nascimento, marketing director bij Iglo.

“Het is voor het eerst dat een merk op deze schaal een geïntegreerd content partnership aangaat met Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven en kok Hugo Kennis”, zegt Gijs Peetsold, creative director bij Ad Alliance. “Ook zoeken we actief interactie op met onze kijkers door te vragen naar hun dagelijkse challenges in de keuken, waar Hugo ook echt mee aan de slag gaat. En dankzij nieuwe overlay banners die we toevoegen zie je altijd de producten waarmee Hugo kookt tijdens de uitzending, om ze vervolgens makkelijk via een second screen in het boodschappenmandje te plaatsen.”

Bron; Levensmiddelenkrant