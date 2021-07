Onderzoek VS: ‘Alaska koolvis duurzamer dan plantaardig’

SEATTLE – Volgens de Association of Genuine Alaska Pollock Producers (GAPP) is wilde Alaska koolvis een van de meest klimaatvriendelijke eiwitten ter wereld is. De vissoort heeft een veel lagere ecologische voetafdruk dan andere eiwitkeuzes, zoals in het wild gevangen Atlantische kabeljauw, rundvlees, kip en plantaardige opties. Dat blijkt uit een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA).