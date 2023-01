Tony’s Chocolonely ziet omzet groeien en kinderarbeid dalen

AMSTERDAM – Chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely heeft in 2022 een omzetgroei gerealiseerd van 21 procent ten opzichte van 2021. De totale omzet kwam vorig jaar uit op 133,1 miljoen euro. Dit meldt het bedrijf in zijn tiende jaarFAIRslag. Daarnaast rapporteert het bedrijf dat bij de partnerboeren de illegale kinderarbeid is gedaald naar onder de 5 procent. In de cacao-industrie is het gemiddelde boven de 50 procent.