Vivera breidt fors uit bij AH

HOLTEN – Vivera wil samen met Albert Heijn meer consumenten kennis laten maken met vleesvervangende producten. Het assortiment is daarom recent uitgebreid van 6 naar 14 items.

Het merk ligt al sinds 2016 bij Albert Heijn in het schap, maar een forse uitbreiding volgt nu pas. “Dit zijn een aantal bestaande producten, waarvan we sterke rotatiecijfers konden laten zien van Superunieleden. Daar hebben wij al lange tijd een groot assortiment op het schap staan”, legt Karin Lowik, marketing manager bij Vivera. Het bedrijf zit niet stil, want onder de uitbreiding zijn ook nieuwe producten, zoals de Crispy Chickenburger, Chicken Tenders BBQ en de Kroketburger. “Samen met een sterk ondersteuningsplan hebben we Albert Heijn ervan kunnen overtuigen om meer schapruimte vrij te geven.”

Campagne

Vivera en Albert Heijn hebben als gezamenlijk doel om vleesvervangende producten meer bij consumenten onder de aandacht te brengen. “We pakken dat aan door een grote campagne te lanceren rond de Week zonder Vlees. Dat komt niet alleen terug op televisie, maar we hebben ook een Epic Burger Challenge op Tik-Tok en op de winkelvloer zijn diverse activaties bij Albert Heijn”, reageert Lowik. Als tip aan ondernemers wil ze meegeven om in actiemeubels niet alleen vleespromoties aan te bieden, maar ook een alternatief voor dezelfde prijs. “We weten namelijk dat veel consumenten de prijs een barrière vinden. Op deze manier kunnen we velen die de weg naar het plantaardige schap nog niet hebben gevonden over de brug trekken.”

Bron: Levensmiddelenkrant