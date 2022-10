Voedselproducenten gaan Voedselbank helpen

ROTTERDAM – Vier grote Nederlandse voedselproducenten gaan extra steun verlenen aan de Voedselbank. Door hun donaties op te schroeven gaan Unox, Iglo, Hak en Bolletje het dreigende tekort aan voedzaam eten bij de hulpverleningsorganisatie aanpakken. Door meer producten te schenken dan ze normaal al deden, kunnen meer mensen geholpen worden.

Er wordt verwacht dat het aantal klanten van de Voedselbank deze winter met minimaal veertig procent zal toenemen. Om de Voedselbank te hulp te schieten hebben de vier producenten zich op initiatief van Unox verenigd in het Wintercollectief. De donaties zijn in de vorm van producten uit het eigen assortiment. En die producten zijn belangrijk want er komt minder binnen. Bedrijven slagen er steeds beter voedselverspilling tegen te gaan. “We hebben een enorm tekort aan vooral voedzaam eten, zeker nu we de winter ingaan en verse producten moeilijker te krijgen zijn”, zegt Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland.

Aansluiten

“Nu we onze krachten bundelen kunnen we meer betekenen. Maar er zal nog veel meer bij moeten. Wij hopen dat nog meer bedrijven uit de industrie, groot en klein, dit voorbeeld volgen en zich aansluiten bij ons Wintercollectief.”, zegt Becky Nascimento van Iglo. Geert-Jan Zandbergen van Bolletje besluit: “We willen samen echt een beweging in gang zetten. We kunnen en mogen mensen niet in de kou laten staan. Daarom zeg ik tegen alle bedrijven die ook iets willen doen: meld je bij ons en doe mee. Niet alleen vaste donateurs; ook bedrijven die nog niet eerder hebben gedoneerd zijn uiteraard van harte welkom.”

Bron: Levensmiddelenkrant