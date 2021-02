AH opent 250e winkel met nieuwe formule

AMSTERDAM – Albert Heijn ceo Marit van Egmond heeft vandaag samen met supermarktmanager Jeroen Spelt de 250e vernieuwde Albert Heijn-winkel in Amsterdam geopend.

De vestiging in Amsterdam heeft het nieuwste winkelconcept van de formule waar vers, gemak en voordeel centraal staan. Naast deze winkel gingen vandaag ook twee vernieuwde AH-winkels open in Rotterdam en Veenendaal.

Van Egmond: “Wij willen Beter Eten voor iedereen bereikbaar maken. Klanten kiezen in onze vernieuwde winkels nog makkelijker voor vers, gezond, lekker en duurzaam eten. En voor makkelijk betalen met zelfscan en onze ah app. Klanten waarderen deze nieuwe winkelervaring, dat zien we continu terug in een hogere klanttevredenheid. Ik ben erg trots op de snelheid waarmee we deze grootste vernieuwingsoperatie ooit uitrollen in Nederland. We openen gemiddeld sinds 2019 zo’n drie vernieuwde winkels per week en daar gaan we ook dit jaar volop mee door, variërend in grootte én door heel Nederland.”

De winkel

De winkel maakt gebruik van dry misting, het systeem dat groente en fruit goed op temperatuur houdt, zorgt ervoor dat alles langer vers blijft. Daarnaast is er een gevarieerd assortiment maaltijdsalades en gekoelde verspakketten en er wordt er elke dag verse sushi geleverd. Door de duurzame verbouwing wordt de CO2-uitstoot van vernieuwde Albert Heijn winkels met gemiddeld 25 procent teruggebracht. Een installatie die warmte terugwint zorgt er tevens voor dat er geen gas meer gebruikt wordt. Door de hele supermarkt hangen grote digitale beeldschermen en de winkel is voorzien van elektronische prijskaarten.

Het filiaal telt twee gewone kassa’s en tien zelfscankassa’s. Klanten kunnen kiezen uit de zelfscanner of scannen en afrekenen met hun eigen telefoon. Op verzoek van veel klanten uit de buurt heeft de winkel vanaf vandaag ook een stomerijservice.

Nieuw assortiment

De komende weken worden er veertig nieuwe vegetarische producten aan het assortiment toegevoegd. Het dagverse assortiment krijgt nieuwe maaltijden zoals salades met mango en avocado, lasagne en pasta’s. Hiervoor is een centrale plek in de winkel gereserveerd met een eigen design dat makkelijk vindbaar is voor klanten. Vanaf maandag 22 februari zijn deze veranderingen zichtbaar in vrijwel alle winkels van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant