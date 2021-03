Albert Heijn neemt afscheid van hemdtasjes

ZAANDAM – Albert Heijn stapt over op duurzame tasjes voor groente en fruit. De supermarktketen zegt daarmee 130 miljoen zakjes, goed voor 243.000 kilo plastic per jaar, te besparen.

De duurzame en wasbare verszakjes worden in de loop van het jaar geïntroduceerd in de winkels. Albert Heijn laat consumenten in de komende weken weten dat de huidige plastic tasjes zullen verdwijnen. In de eerste twee weken zijn de duurzame zakjes nog gratis. Daarna zijn ze voor 30 cent per stuk verkrijgbaar. Ze worden groter dan de herbruikbare tasjes die nu bij de versafdeling liggen. Eind dit jaar verdwijnen de plastic tasjes volledig uit de winkels.

Thuisbezorgen

Voor thuisbezorgen komt in de loop van dit jaar een retoursysteem. Hiermee zegt Albert Heijn 31 miljoen tasjes, 645.000 kilo plastic, te kunnen recyclen per jaar.

Wasbare tassenlijn

Albert Heijn lanceert ook een nieuwe tassenlijn met tien verschillende duurzame boodschappentassen van 100 procent gerecycled plastic (PET). Deze tassen worden volgens hen opvouwbaar, wasbaar en goedkoop. De duurzamere tassen worden vanaf half april onder de aandacht gebracht met de campagne ‘Een tas voor keer op keer’.

Duurzame supermarktketen

Bovendien is de keten opnieuw de meest duurzame supermarktketen van Nederland volgens consumenten. De Sustainable Brand Index™ 2021 is een jaarlijks onderzoek onder meer dan 58.000 consumenten in Europa op het gebied van consumentenmerken en duurzaamheid. Het bedrijf slaagt er al vijf jaar op rij in steeds meer waardering te krijgen van de Nederlandse consument als het gaat om duurzaamheid, aldus Annemarije Tillema, country cirector sustainable brand index NL. "Het aanbod aan biologische, fairtrade-gecertificeerde, vegetarische en veganistische producten in het assortiment is een belangrijke reden voor deze waardering."

Bron: Levensmiddelenkrant