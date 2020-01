Plus bouwt nieuw high-tech distributiecentrum in Oss

UTRECHT – Plus Retail heeft een definitieve vergunning gekregen om een nieuw gemechaniseerd distributiecentrum te bouwen bij Oss. Het nieuwe distributiecentrum wordt grotendeels gemechaniseerd en daarmee een van de meest moderne distributiecentra van Nederland, laat Plus weten.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek van Plus Retail: “Het verkrijgen van de vergunning is een heel belangrijke mijlpaal in de realisering van ons nieuwe distributiecentrum. Het is in deze competitieve branche erg belangrijk dat Plus ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie kan houden. Dit nieuwe duurzame distributiecentrum gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Het distributiecentrum moet voor een efficiëntere belevering van alle Plus supermarkten zorgen. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige werkomgeving. Zo zijn fysiek zware processen gemechaniseerd, is er in alle ruimtes daglicht en zijn er aanpassingen in de akoestiek gedaan om het geluid zo veel mogelijk te minimaliseren. De architectuur moet ervoor zorgen dat pand goed in de omgeving past.

Duurzaam

Het pand wordt gebouwd volgens de duurzame BREEAM-methodeiek en daarbij getoetst op negen duurzaamheidsaspecten. Keuzes in duurzaamheid zijn onder andere terug te zien in materiaalgebruik, warmteterugwinning en de waterhuishouding. Het nieuwe distributiecentrum voldoet daarmee aan het energielabel BREEAM Excellent.

De bouw start volgens planning rond de zomer van 2020. Plus verwacht dat de bouw van het nieuwe pand in 2021 zo ver is dat de mechanisatie ingericht kan worden, om het nieuwe distributiecentrum vervolgens eind 2022 of begin 2023 in gebruik te nemen. Vanaf dat moment worden de activiteiten van de vier bestaande distributiecentra stapsgewijs overgebracht.

Het nieuwe distributiecentrum op industriegebied Vorstengrafdonk staat op 9,3 hectare grond en is ruim 46.000 m2 groot. Het pand heeft 92 laad- en losdeuren en een productiecapaciteit van 400.000 colli per dag. Vanuit dit nieuwe distributiecentrum worden alle 272 Plus-supermarkten in Nederland beleverd.

Werkgelegenheid

Frank den Brok, wethouder Economie van de gemeente Oss: “Ik ben zeer verheugd over de komst van het nieuwe distributiecentrum van Plus naar Vorstengrafdonk. In zo’n modern geautomatiseerd high-tech distributiecentrum werken veel ICT’ers en werktuigbouwkundigen. Het nieuwe distributiecentrum biedt straks werkgelegenheid voor zo’n 350 mensen met mbo-niveau en hoger. De keuze van Plus voor Oss onderstreept de gunstige vestigingsvoorwaarden op Vorstengrafdonk.”

Bron: Levensmiddelenkrant