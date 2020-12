Strijd om de kerstconsument barst los

NIEUWVEEN – In de eerste week van december barste de strijd weer los tussen de supermarkten, wie kan de meeste consumenten verleiden om in zijn filialen de kerstinkopen te doen. Albert Heijn, Jumbo en Plus hebben ook dit jaar weer speciale kerstcampagnes ontwikkeld en zijn alweer op de televisie te bewonderen. Levensmiddelenkrant zet de campagnes uiteen.

Het mag geen verrassing heten dat de commercials grotendeels draaien om het thuis vieren van kerst, uiteraard in kleine groepen. Alle drie de reclamefilmpjes zijn vanaf zondag 6 december op de Nederlandse televisie te zien, niet geheel toevallig de dag na pakjesavond. Albert Heijn, Jumbo en Plus willen dit jaar alle drie de consument overtuigen de boodschappen bij hun formule te doen. Alle drie zetten in op het inspireren van de consument middels kerstrecepten en een breed kerstassortiment. Gemak staat eveneens centraal, hiervoor hebben de supermarktketens hun bezorgings- en openingstijden verruimd. Toch vliegen ze de kerst dit jaar alle drie anders aan.

Albert Heijn

De supermarktketen wijst erop dat doordat mensen thuis kerst vieren, ze kerst dit jaar extra feestelijk en bijzonder willen maken. Albert Heijn richt zich daarom op wat de consument in de breedte in huis kan halen: receptinspiratie en digitaal gemak aanbieden, maar ook extra bezorgmomenten voor online bestellingen, een feestassortiment en voor het gemak zijn de openingstijden eveneens verruimd.

Bekijk hier de kerstcommercial van Albert Heijn.

“Het recept voor een bijzondere kerst, dat is het thema van deze kerstcampagne. Omdat kerst dit jaar anders dan anders is, maar we natuurlijk wél willen genieten met familie en vrienden. Al is het in een kleinere kring. Wij gaan het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken met volop inspiratie in de Allerhande, gerechtkaartjes in onze winkels en alle aanbiedingen en gemak in de AH app. Ook hebben we dit jaar een bijzondere actie voor onze maatschappelijke partners”, aldus Johan van der Zanden, directeur marketing & communicatie.

Voor de inspiratie telt de kerst Allerhande dit jaar maar liefst 225 pagina’s en kan het kerstmenu via de Ah app samengesteld worden. Er zijn daarnaast elke week speciale kerst Bonusaanbiedingen en diverse houdbare kerstproducten zijn al vanaf komende week in de aanbieding. Zo kunnen klanten eerder de houdbare kerstboodschappen in huis halen en wordt de drukte verspreid. In de winkels van Albert Heijn en in de bezorgkratjes zijn 2 miljoen kerstkaarten gratis beschikbaar voor klanten om te versturen. Zo kan de consument iemand een hart onder de riem steken.

Jumbo

‘Een mooie kerst, voor iedereen’ is het thema van Jumbo’s nieuwe kerstcampagne. Een andere insteek, maar met hetzelfde doel voor ogen als de Albert Heijn: dit jaar kan er weliswaar weinig familie over de vloer komen, maar dat betekent niet wat niet aan anderen kunnen denken. Net als de Albert Heijn richt de campagne van Jumbo zich op het gemak en het inspireren van de consument. Dit doet de supermarktketen met recepten, thuisbezorgen en het verruimen van openingstijden.

Bekijk hier de kerstcommercial van Jumbo.

Roy van Keulen, directeur marketing bij Jumbo: “Bij Jumbo willen we iedereen helpen om een mooie kerst te beleven. Een mooie kerst voor de thuisblijvers, voor elk budget, of je nu van een klassiek menu houdt, gaat experimenteren met nieuwe recepten of juist kiest voor gemak. We hebben daarom het grootste kerstassortiment ooit. Om de keuze makkelijker te maken, bieden we onze klanten volop inspiratie in de winkels, in het Hallo Jumbo magazine, in onze Jumbo app, op sociale media, via onze website en online. We helpen klanten ook met winkels die extra lang open zijn in de aanloop naar Kerst. Onze Jumbo Foodmarkt in Breda gaat zelfs 72 uur non-stop open.”

Plus

De campagne van Plus richt zich uiteraard ook op het samenzijn in bijzondere omstandigheden. In tegenstelling tot de commercials van Albert Heijn en Jumbo komt er echter geen filiaal in beeld. Het logo van de Plus komt nauwelijks in beeld. Het filmpje richt zich ook als enige niet uitsluitend op een gezin. “Plus zet de kersttraditie voort met opnieuw een emotionele kerstcampagne”, legt Dieuwer Bulthuis, creative director bij Wunderman Thompson (verantwoordelijk voor de commercial), uit.

Bekijk hier de kerstcommercial van Plus.

“Dit verhaal is écht en uit het leven gegrepen”, stelt Okke Wiarda, verantwoordelijk voor merk & communicatie bij Plus. “Mo is zorgzaam voor de buurt, voor de mensen. Hij staat middenin de samenleving, net als wij. De film raakt ook thema’s als eenzaamheid en saamhorigheid. Samen genieten van heerlijk eten en elkaars gezelschap. Want als we iets gemist hebben dit jaar is dat het wel.”

Het 116 pagina’s tellende kerstmagazine ‘Goed eten’, verspreid onder ruim 2 miljoen huishoudens, staat vol receptinspiratie, verhalen over weerzien en het uitgebreide kerstassortiment. Met meer dan 40 recepten wordt ingespeeld op trends als gemak, gourmetten, vegetarisch eten en alcoholvrije cocktails. Daarnaast is Plus een samenwerking aangegaan met het televisieprogramma ‘All You Need Is Love’ en heeft het de openings- en bezorgtijden eveneens verruimd.

Bron: Levensmiddelenkrant