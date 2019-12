2019: van Belgische Jumbo en Nutri-score tot digitale AH-winkel

Opnieuw een jaar waarin een formule verdween

NIEUWVEEN - Levensmiddelenkrant blikt terug op een bewogen 2019. Er werden formules overgenomen, vestigingen in het buitenland geopend en er kwam een energiecirculaire winkel in Nederland. Het bierlandschap kreeg er een nieuwe speler bij en ook de overheid deed een duit in het zakje door een nieuw voedingslogo te kiezen.

Dat voedingslogo, de Nutri-score, zal vanaf 2021 op veel producten te vinden zijn. De consument kan zo makkelijk zien wat er in een product zit en of dit een gezonde keuze is. Nederland volgt daarmee Frankrijk (het land waar het logo werd ontwikkeld), Duitsland, Zwitserland, Spanje en België.

Formules

Bij onze zuiderburen trilde het supermarktlandschap op zijn grondvesten toen duidelijk werd dat Jumbo daar expansie zocht. Op 6 november werd de eerste Vlaamse Jumbo geopend in Pelt. Daarna volgden filialen in Rijkevorsel en Lanaken. In Nederland zat Jumbo ook niet stil. Het nam zes filialen van Agrimarkt over in Zuidwest-Nederland. De eerste omgebouwde Agrimarkt werd in Middelharnis geopend, gevolgd door de allereerste Zeeuwse Foodmarkt in Goes. Van de zes voormalige Agrimarkt-filialen werden er weer twee doorverkocht aan Lidl. Die discounter nam in 2019 een grote stap in duurzaamheid en opende haar eerste ‘zero winkel’ in Woerden. Deze energiecirculaire winkel haalt zijn stroom uit de 1766 zonnepanelen op het dak en de carports. Plus begon het jaar ook duurzaam en dringt de milieu-impact van haar huismerkverpakkingen terug door een nieuwe verpakkingsbeleid te hanteren. Daarnaast deed Plus, samen met vestigingen van Lidl, Coop, Jumbo en Albert Heijn een greep naar de titel voor ‘mooiste supermarkt van Nederland’. De winnaar werd uiteindelijk de onder de snelweg A8 gelegen AH Vos in Koog aan de Zaan.

Het was niet de enige speciale winkel voor Albert Heijn, want de keten opende een uniek testfiliaal op een speciale plaats. De grootgrutter lanceerde in november op Schiphol zijn eerste digitale winkel. Hier kunnen consumenten, nadat ze hun betaalpas hebben gescand, producten uit het schap halen en ‘zonder te betalen’ naar buiten lopen. De testwinkel is een container die twee maanden op Schiphol Plaza zal blijven staan. Hoogvliet opende op haar beurt in november het 70e filiaal. De winkel in de Arnhemse wijk Lombok werd in samenspraak met de buurtbewoners ontworpen. In het zuiden van Nederland kondigde Jan Linders aan dat de keten vanaf volgend jaar een nieuwe algemeen directeur krijgt. Ferry Molenschoot neemt namelijk in februari het stokje over van Leo Linders die de functie 20 jaar heeft vervuld. Een andere verschuiving in het zuiden, maar dan aan fabrikantenzijde, is de overname van Royal Agio Cigars door het Deense Scandinavian Tobacco Group. De onlinesupermarkt Picnic liet in juni weten ook aan zakelijke klanten boodschappen te leveren. De zakelijke dienst is alleen nog beschikbaar in Hoofddorp, Zoetermeer en Leiden.

Assortiment

Er kwamen dit jaar ook weer veel nieuwe producten bij. Een opvallende is de komst van het Amerikaanse biermerk Budweiser. AB InBev promoot het in Nederland als Bud. Het eveneens Amerikaanse bedrijf Dunkin’ sloeg de handen ineen met Jumbo en verkoopt haar donuts in 21 filialen van de gele formule. Coca-Cola op haar beurt eiste een plaatsje in het schap met energydrinks op. De redactie van Levensmiddelenkrant nam ook een kijkje in de toekomst op de 100e editie van de Anuga in Keulen. Tussen innovaties als cannabis-ijsthee en Chardonnay-ijs stonden ook Nederlandse fabrikanten met producten die komend jaar in de supers te vinden zijn. Denk aan donuts gevuld met ijs en broodroostertosti’s. De redactie zal alle ontwikkelingen in de branche ook volgend jaar op de voet blijven volgen. Albert Heijn opende op Schiphol haar eerste digitale winkel, na een pilot bij het Zaanse hoofdkantoor. Bij de ingang van Schiphol Plaza kunnen consumenten kennismaken met het testfiliaal en de nieuwe manier van winkelen. Het Amerikaanse biermerk Budweiser is door AB InBev naar Nederland gehaald. ‘The king of beers’ is hier op de markt gezet als Bud. Consumenten kunnen het thuis of in de horeca nuttigen.

Bron: Out.of.Home Shops