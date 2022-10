Aansluiting vinden bij jongeren is voor Del Monte sleutel om relevant te blijven

‘Het is juíst gezond en duurzaam om af en toe voor conserven te kiezen’

[SPECIAL: BLIK OP HET SCHAP] ROTTERDAM - Een vruchtenbowl, zuurkoolschotel of pêche melba, consumenten van boven de 40 denken met nostalgie aan gerechten waar ingeblikt fruit in wordt verwerkt. Zij herinneren zich verjaardagsfeesten en gezellige etentjes, waar ‘de zon op het bord’ verscheen zodra er ananas en perzik aan te pas kwam. Een jonger koperspubliek heeft minder met geconserveerde vruchten, zien Robert Slokkers en Caroline De Bruycker bij Pietercil Group, verantwoordelijk voor de Del Monteconserven in de Benelux en Nederland.

Wat heeft Del Monte eigenlijk allemaal ingeblikt? “In Nederland zijn onze ananas, perziken en fruitcocktail het meest populair. Je vindt ze in veel verschillende vormen en formaten. We hebben bijvoorbeeld hele en halve perziken, ananasschijven, ananasstukjes, sticks en zelfs ananaspulp. Maar het aanbod is veel breder; we verpakken ook bijvoorbeeld mango, peren en mandarijnen. En volgend jaar lanceren we grapefruit en een citrusmix. Del Monte is de enige aanbieder in Nederland met zo’n breed assortiment”, vertelt Slokkers, die verantwoordelijk is voor de conserven van Del Monte in Nederland. De Bruycker, met standplaats België verantwoordelijk voor de Benelux: “Onze vruchten worden gepasteuriseerd en zonder bewaarmiddelen in het blik gestopt, in eigen sap of in lichte siroop. Het is aan de consument daar een keuze in te maken. We hebben een zeer hoge kwaliteitsstandaard, zo vind je geen witte plekjes in de ananasstukjes van Del Monte en vorm en stevigheid zijn altijd gewaarborgd.” En wisten we trouwens dat in België niet ananas, maar perzik het meest populaire blikfruit is? “In België eten we graag perziken gevuld met tonijnsalade, en daarvoor gebruiken we liefst ingeblikte perziken”, legt De Bruycker uit.

Geen gedoe

Het vaak exotische fruit dat Del Monte verwerkt komt bijna uitsluitend van eigen plantages. Ananas bijvoorbeeld wordt in Kenia geteeld. Naast de plantage staat de cannerie , waar de ananassen vers verwerkt en ingeblikt worden. “Del Monte is een van de grootste werkgevers in Kenia en ze doen er alles aan om een goede werkgever te zijn. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd voor scholing en gezondheidszorg voor de gezinnen van de werknemers. Ook is Del Monte in Kenia betrokken bij natuurconservatieprogramma’s”, vertelt De Bruycker. Perziken en tomaten – Del Monte produceert ook kleine blikjes tomatenpuree – komen uit Griekenland. Alle verse producten worden zo snel mogelijk verwerkt om smaak en voedingswaarde te waarborgen. Eenmaal ingeblikt zijn ze jaren houdbaar. “Consumenten willen het hele jaar van exotisch fruit genieten en met onze conserven maken we dit mogelijk. Maar de voordelen zijn nog groter, want ingeblikt fruit is niet alleen altijd beschikbaar, maar ook gemakkelijk”, zegt Slokkers, die aangeeft vaak zelf geen zin te hebben in het snijden van vruchten met pitten, lastige velletjes en stekende uiteinden. Ook moet geconserveerd fruit niet onderdoen voor vers fruit, vertellen Slokkers en De Bruycker. Want door het conserveringsproces blijven de meeste voedingsstoffen gewoon behouden. Wel jammer, vinden ze, dat jongeren dit alles (nog) niet inzien.

Én-én

“Eetgewoonten veranderen, er worden nu andere gerechten gegeten dan vroeger en op andere momenten. Dat geldt vooral voor jongeren en die denken niet snel aan het toevoegen van vruchtenconserven. Er is veel versaanbod en de perceptie is ook dat vers gezonder en duurzamer is. Terwijl het juist gezond en duurzaam is om af en toe voor conserven te kiezen”, zegt Slokkers. Want laat één ding duidelijk zijn: wat Slokkers en De Bruycker betreft is het én-én. Vers fruit, fruitconserven en diepvriesfruit, allemaal hebben ze hun eigen toepassingen. “Jongeren vinden duurzaamheid belangrijk en conserveren is per definitie duurzaam. Het fruit wordt pas geoogst wanneer het perfect zongerijpt is en wordt dan meteen verpakt. Consumenten staan niet altijd stil bij het bewaarproces van vers fruit, dat maanden gekoeld bewaard moet worden, zeker als het van ver komt of maar één oogstseizoen per jaar heeft.”

Hoe krijgen ze de jongere kopers dan zover het vruchtenconservenschap te omarmen? “Om penetratie onder jongere doelgroepen te verhogen, willen we op de winkelvloer meer doen met maaltijdsuggesties en second placement, ondersteund met pos-materiaal. Maar meer nog zetten we in op contactmomenten vóór het winkelbezoek. We hebben onderzocht waar we de meeste interactie met jongeren kunnen krijgen en gaan aan de slag met influencers. We verwachten dat hun posts met recepten, waarin onze fruitconserven een rol spelen, veel impact zullen hebben”, zegt Slokkers. In België werken ze al samen met een tv-chef die de producten van Del Monte regelmatig gebruikt in zijn dagelijks programma. “We hebben hier inmiddels de nodige lessen uit getrokken. Eerst wilden we met vernieuwende recepten komen, maar nu weten we dat we beter kunnen aansluiten op wat consumenten al graag maken”, vertelt De Bruycker. Ze concludeert: “Hoe dan ook ligt hier, bij de aansluiting vinden bij de jongere doelgroep, de sleutel voor Del Monte om relevant te blijven.”

Bron: Levensmiddelenkrant

