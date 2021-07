ABN Amro: ‘Daling bestedingen bij supermarkten zet niet door’

NIEUWVEEN – In supermarkten namen de bestedingen tijdens de coronapandemie toe, maar dit nam in mei af met 5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling zet niet door in juni, ondanks de versoepelingen van maatregelen op de horeca en het betere weer dan de maand ervoor.

Dat is te lezen in de nieuwste editie van de Stand van Retail van ABN Amro. De bestedingsafname in juni was nog maar 1 procent. In januari was er nog een toename van 24 procent. In de eerste vijf maanden van dit jaar hadden supermarkten te maken met een omzetgroei van 3 procent.

Grondstoftekorten

Ook schrijft de bank over de grondstoftekorten in de industrie. Daarover zeggen zij dat retailbedrijven waarschijnlijk te maken krijgen met prijsverhogingen vanuit de industrie die de hogere grondstofprijzen, transportkosten en inkoopprijzen doorberekent. Ook hebben de retailers last van gebrekkige leveringen en langere levertijden van producten uit voornamelijk Azië, waardoor de prijzen verder stijgen. Volgens ABN Amro hebben ook supermarkten en voedingsspeciaalzaken met tekorten te maken, met in het bijzonder schaarste aan verpakkingsmateriaal zoals karton. Dit tekort komt vooral door de toegenomen onlinevraag naar consumentenproducten. Producenten overwegen om de hogere verpakkingsprijs door te berekenen aan de supermarkten. Dit zou tot disputen kunnen leiden waardoor bepaalde producten tijdelijk niet verkrijgbaar zijn in de supermarkt, aldus de bank.

Consument

Het Financieele Dagblad schreef onlangs dat consumenten meer gaan betalen voor hun dagelijkse boodschappen. Producenten als Unilever en Procter & Gamble lopen tegen hoge kostenstijgingen, waardoor ze deze gaan doorberekenen aan supermarkten. Analisten stellen in de krant dat formules op termijn geen andere keus hebben dan de rekening door te schuiven naar de consument. Jumbo en Vomar melden hierover in het FD dat ze de hogere kosten zien, maar dat de consument hier nu nog niks van gaat merken.

Bron: Levensmiddelenkrant