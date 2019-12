Boerenacties: dit gebeurde er bij distributiecentra

BREDA/TILBURG - Boze boeren en bouwers voeren in weerwil van een oproep van Farmers Defence Force, in Tilburg en Breda toch acties bij distributiecentra van supermarktconcerns Albert Heijn en Jumbo. Volgens Omroep Brabant hebben boeren ook de toegangswegen naar het distributiecentrum van Jumbo aan de Balkweg in Den Bosch geblokkeerd en rijden boeren rondjes rond het distributiecentrum van Jumbo in Veghel.