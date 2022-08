Alcoholvrij bier in de lift

DEN HAAG – De verkoop van alcoholvrij bier is sinds 2010 gestegen met bijna 500 procent, meldt Vereniging Nederlandse Brouwers op hun website. Bijna 7 procent van al het geconsumeerde bier in Nederland is alcoholvrij. Dat betekent dat één op de vijftien gedronken biertjes in Nederland een alcoholvrije is.