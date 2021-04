Aldi past indeling Nederlandse winkels aan

CULEMBORG – Aldi Nederland kondigt aan al zijn winkels vanaf medio april om te bouwen. Een aangepaste warenindeling en een nieuwe opstelling van de schappen moet de winkels overzichtelijker maken.

Hierdoor zijn de filialen van de formule een avond en een dag gesloten. De discounter komt met een aanvulling op de Natuurlijk Wel-merkcampagne. De nieuwe Actie-communicatie heeft een eenduidige uitstraling en wordt doorgevoerd in alle communicatiekanalen. Zo zijn de acties in de winkels makkelijk te herkennen en liggen producten straks op plekken waar de bezoeker ze verwacht. Dit zou het voor de klant makkelijker maken om boodschappen te doen.

Ontwikkelen

“Met onze groeiambitie maken we versneld ontwikkelingen door op alle vlakken binnen Aldi, waarbij de klant centraal staat. Het ontwikkelen van de formule is een continu proces waarbij we leren van analyses en klantonderzoeken. We willen terug naar de basis en weer herkenbaar zijn als discountformule, die past bij de tijd van nu. Herkenbaarheid betekent ook meer zichtbaar zijn. Daar zijn we sinds september vorig jaar mee begonnen door onze omnichannel campagnes. We laten zien dat eenvoud niet gelijk staat aan minder, maar dat het bij Aldi juist kwaliteit betekent. We merken dat klanten het waarderen als we meer zichtbaar zijn. Eenvoud en het discountgevoel komen nu meer dan ooit terug in onze nieuwe uitstraling, en in onze filialen”, zegt Nienke van de Streek, managing director marketing & communications bij Aldi in Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant