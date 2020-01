Annemarieke de Haan nieuwe general manager Unilever Benelux

ROTTERDAM - Op 1 maart 2020 start Annemarieke de Haan als general manager van Unilever Benelux. Zij volgt Conny Braams op die op 1 januari 2020 is gestart in haar nieuwe rol als Unilevers chief digital & marketing officer.

De 43-jarige Annemarieke de Haan startte haar loopbaan bij Unilever in 1999 en heeft in die periode verschillende marketing-, verkoop- en general managementrollen in binnen- en buitenland vervuld. Voorafgaand aan haar huidige rol als managing director Unilever Maleisië & Singapore, was ze onder andere vice president Personal Care in Indonesië van 2015 tot en met 2017 en vice president Home Care, Personal Care en Refreshment in de Benelux tussen 2012 en 2014.

Bron: Levensmiddelenkrant