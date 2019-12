Aviko in nieuw project met myBrand

GEERTRUIDENBERG - Aviko kiest myBrand, SAP-dienstverlener en kennispartner, als partner om haar huidige integratieplatform te migreren naar SAP Process Orchestration (PO). Het huidige integratieplatform loopt eind 2019 ‘out-of-support’. myBrand is al langere tijd IT-partner van Aviko.

Met deze migratie zorgt het bedrijf ervoor dat zij klaar is voor toekomstige integratievraagstukken. Dit integratieplatform ondersteunt Aviko in de digitale transformatie waarin het bedrijf zich bevindt. De migratie moet voor Aviko resulteren in lagere beheerkosten en betere IT-performance.

Nuchtere houding

Edwin Marrink, Business Process Manager bij Aviko: “Doordat er veel grote projecten lopen én op de planning staan, gingen we op zoek naar een partner voor de lange termijn. Die hebben we in myBrand gevonden. De bedrijven en de teams sluiten goed op elkaar aan. We hebben dezelfde nuchtere houding, we houden van duidelijkheid en communiceren open en eerlijk. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook altijd ruimte voor een grap. Dat maakt het een erg prettige samenwerking.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops