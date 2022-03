Bacardi introduceert Tails Cocktails voor thuis

BERMUDA – Bacardi brengt cocktails voor thuis naar een hoger niveau. Het bedrijf lanceert Tails Cocktails in Nederland, inspelend op de toenemende vraag naar thuis cocktails maken.

Bacardi brengt het assortiment van Tails Cocktails voor het eerst direct naar de consument. De premium batched cocktails werden in eerste instantie ontwikkeld voor horecazaken die zo gemakkelijk, snel en consistent cocktails van topkwaliteit konden serveren aan hun klanten. Nu kunnen consumenten er ook thuis van genieten. De cocktails zijn exclusief verkrijgbaar bij Gall&Gall en in de horeca.



Beleving

"De interesse in cocktails is aanzienlijk gegroeid. De afgelopen twee jaar gingen mensen steeds vaker zelf aan de slag met recepten en cocktailshakers. Van homemade daiquiri’s en espresso martini cocktails tot mojito’s: ze haalden de sfeer en de beleving van een cocktailbar naar hun eigen woonkamer," aldus Evert-Jan Bos, general manager van Tails. "Nu restaurants, bars en cafés weer open zijn, bestellen consumenten meer cocktails dan ooit tevoren." Het pre-batched cocktail assortiment is gemaakt op basis van premium merken in de Bacardi portfolio, gemixt met ingrediënten van topkwaliteit. Het biedt het perfecte antwoord op de vraag naar heerlijke cocktails voor thuis die eenvoudig te maken zijn. Met Tails shake je een cocktail van barkwaliteit in dertig seconden, zonder enige voorbereiding.

Varianten

Er zijn vijf Tails Cocktails: de ‘Rum Daiquirí’ met Bacardi® rum; de ‘Whisky Sour’ met Dewar’s® Blended Scotch whisky; de ‘Gin Gimlet’ met Bombay Sapphire® gin; en de ‘Espresso Martini Cocktail’ en ‘Passion Fruit Martini Cocktail’, beiden met 42Below® vodka. De bereiding is simpel volgens Bacardi. Een QR-code op elke 50cl-fles linkt naar een 30 seconden durende 'how to'-video. De video toont de drie serveerstappen voor iedere cocktail en geeft specifieke serveersuggesties. Ervaar zelf het 'bartendergevoel': 1. vul een shaker met ijs, voeg 125 ml van de TAILS-cocktail toe; 2. shake tot de cocktail ijskoud is en; 3. serveer in het perfecte glas.

Tails is vanaf april verkrijgbaar bij Gall&Gall en in de horeca in Nederland. De lancering wordt ondersteund door een digital-first marketingcampagne om bewustzijn te creëren en mensen te stimuleren om het nieuwe assortiment uit te proberen.

