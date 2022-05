Bacardi lanceert kant-en-klare cocktails van bartenderkwaliteit in drie smaken

ROTTERDAM - Een Negroni, Old Fashioned, Daiquiri of Moscow Mule, de liefde voor cocktails heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Zeker in coronatijd kozen consumenten er massaal voor thuis een feestje te bouwen, in zeer kleine kring. Er werd steeds meer geëxperimenteerd en het echte genieten stond voorop. Alle reden voor Bacardi om drie kant-en-klare cocktails te introduceren, met een basis van aged rum. “Alle seinen staan op groen voor deze introductie.”

“In de Roasted Pineapple Rum Punch proef je de zoete en herkenbare smaak van ananas en de subtiele hint van vanille van de aged rum. Het is een frisse en toegankelijke cocktail, om rustig van te genieten. Thuis op de bank bijvoorbeeld, of bij een zonovergoten barbecue met vrienden. Je hoeft ‘m alleen eerst even te koelen. Schenk hem daarna uit over ijs en klaar is je premium cocktail.” Aan het woord is Merlijn van de Ven, sales director bij Bacardi. Samen met Colin Flaton, die brand manager is bij de bekende rumproducent, vertelt hij over hun nieuwe introductie. De premium cocktails zijn er in drie smaken, leggen ze uit, die – hoe kan het ook anders – de consument rechtstreeks naar de Caraïben katapulteren.

Échte cocktails

Ook de Toasted Coconut Colada heeft een typische Caribbean vibe : tropisch fruit en kokosnoot zijn gecombineerd met een hint van dulce de leche. De derde cocktail, een zachte variant op de klassieke espresso martini, is lekker bitter en zoet met aroma’s van kolanoten en vanille, en toetsen van koffie en donkere chocolade. Deze Caribbean Espresso Rumtini is donkerder van kleur en smaak dan zijn frisse collega-cocktails. “Eerst even iets duidelijk maken: het gaat hier om echte cocktails, niet om mixers”, zegt Flaton. Hij legt uit: “Mixers hebben vaak een alcoholpercentage van zo’n 5 à 6 procent. Maar onze cocktails bevatten alle drie 12,5 procent alcohol. Hierdoor is de smaak rijker en voller. Ze zijn ook alle drie gemaakt met een blend van vier en acht jaar oude rum uit Puerto Rico, die op eikenhout heeft liggen rijpen in de Caraïbische zon. Wist je dat iedere batch die onze fabriek verlaat nog steeds wordt afgetekend door de Maestros de Ron ?”

Voor een premium cocktail heb je natuurlijk wel iets meer nodig dan een geweldige aged rum alleen. Daarvoor besloot Bacardi samen te werken met enkele van de meest getalenteerde bartenders ter wereld. Zoals de Londense rumexpert Georgi Radev van Laki Kane en Bacardi Legacy-winnaar Chelsie Bailey van Happiness Forgets. En Ran Van Ongevalle, oprichter van Bar Ran in Brugge. Als voormalig Bacardi Legacy Global Champion kon hij als geen ander de global brand ambassador van Bacardi helpen deze ‘ode aan het Caraïbische erfgoed’ te brengen. De ontwikkeling van deze cocktailreeks was een boeiend avontuur voor Van Ongevalle, voor wie rum een van zijn favoriete sterke dranken om mee te werken is. Wat hem betreft zijn dit dan ook de meest complexe kant-en-klare cocktails die hij ooit heeft geproefd.

One drink at a time

Ook het iconische flesje van de cocktails draagt bij aan de premium ervaring. Het flesje onderscheidt zich ook duidelijk van de mixers in blik. Van de Ven: “Je kunt dit flesje prima op tafel zetten, vind je niet? We wilden een mooie cocktail neerzetten met meer beleving voor nieuwsgierige consumenten, om echt van te genieten. One drink at a time .” Flaton vult aan: “We spelen natuurlijk ook in op convenience. Koelen en uitschenken over ijs, hoe makkelijk wil je het hebben?” Een andere trend waarop deze cocktails inspelen is die van welness. “Het mag allemaal wat minder tegenwoordig. Maar wát we drinken moet goed zijn”, meent Van de Ven, die vertelt dat de categorie de snelst groeiende ter wereld is. Alles tezamen leidt dit tot deze ene conclusie: “Alle seinen staan op groen voor deze introductie.”

Nederland bacoland

Nederland is het eerste land ter wereld dat de kant-en-klare cocktails van Bacardi lanceert. Ze zijn dan ook hier bedacht en ontwikkeld. “Bacardi is een grote naam in Nederland. We hebben een marktaandeel van 65 procent voor rum in handen.

Nederland is een bacoland en Bacardi stroomt zowat door onze aderen. Daarom rollen we hier onze introducties graag uit”, legt Van de Ven uit. Hij vervolgt: “Ook de familie Bacardi vond het een goed idee. En als de familie het goed vindt, dan kun je gaan starten.” Na uitgebreid consumentenonderzoek in iedere fase van het proces werden er drie smaken ontwikkeld. “Voor ieder wat wils”, zegt Flaton hierover. Die drie smaken staan nu voor ons, in de mooie flesjes. “Ook die zijn nieuw”, vertelt Van de Ven. “Zoals je kunt zien refereren ze aan de premium rumflessen van Bacardi. Het is een uniek flesje, helemaal nieuw ontwikkeld. Dat geldt trouwens voor alles rondom deze innovatie: we hebben een hele nieuwe productielijn moeten inrichten”, legt hij uit.

Met z’n allen op pad

De lancering van deze producten zal bepaald niet geruisloos verlopen. Van de Ven zet de plannen met plezier uiteen: “Dit is de grootste innovatie van Bacardi in twee jaar tijd en dat komt tot uiting in ons activatieplan. We hebben nog nooit zoveel ondersteuning ingezet op de winkelvloer. Zo gaan we dit voorjaar met alle Bacardimedewerkers, 120 man sterk, op pad om met z’n allen de displays op te bouwen.” Omdat impuls belangrijk is in deze categorie – consumenten moeten de cocktails kunnen zien, voelen en ‘ruiken’ – is het essentieel dat ze gekoeld verkrijgbaar zijn. “Om de rotatie te ondersteunen zullen we de flesjes ook in de omgeving van de winkels in out-of-homelocaties aanbieden”, vertelt Van de Ven. Brede ondersteuning is er eveneens buiten de winkelvloer. “We gaan ook hier echt uitpakken. Consumenten zullen onze kant-enklare cocktails vrijwel overal tegenkomen.”

Lichte rum met bijzonder zachte smaak

Vandaag de dag is de familie Bacardi nog steeds de drijvende kracht achter het bekende rummerk. Het was Don Facundo Bacardi Masso die in 1862 een kleine destilleerderij kocht in Santiago de Cuba, de vroegere hoofdstad van Cuba. Hij maakte er de drank die wij nu nog kennen: een lichte rum met een bijzonder zachte smaak. De vleermuis van het logo stamt ook uit deze tijd: ze hingen aan de balken van de destilleerderij en zijn een symbool van gezondheid, familie-eenheid en voorspoed voor de Taíno-indianen van het eiland. Gaandeweg wordt de rum populairder en bekender, eerst in Spanje – Bacardi wordt hofleverancier van het Spaanse koningshuis – dan in de Verenigde Staten, waar het merk hip and happening is in de eerste jaren van de vorige eeuw. Tijdens de drooglegging in de jaren 20 in diezelfde eeuw trekken Amerikanen zelfs massaal naar Cuba om van de rum te genieten. Niet veel later opent Bacardi productiefaciliteiten in Mexico en Puerto Rico. Na de Cubaanse Revolutie wordt in 1960 het bedrijf in beslag genomen door de revolutionaire regering. De familie Bacardi ontvlucht het eiland, maar heeft eerder al haar handelsmerken en geheime ingrediënt veilig weten te stellen. Op Bermuda bevindt zich nu nog steeds het hoofdkantoor van Bacardi. En in Puerto Rico wordt de rum nog steeds zo gemaakt als toen: licht en met die kenmerkende zachte smaak.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.