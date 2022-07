BenBits opent nieuwe kauwgomfabriek in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD – BenBits heeft de kauwgomproductie van Italië naar Nederland gehaald. Donderdag werd de nieuwe fabriek feestelijk geopend en werd de eerste kauwgom, in de vorm van een schildpad, geproduceerd. De fabrikant heeft nu de productie weer in eigen hand.

Vorig jaar werd het merk nieuw leven in geblazen door Milan Dontje en nu is ook de productie van de kauwgom terug in Nederland. BenBits verwerkt in de nieuwe fabriek uitsluitend natuurlijke ingrediënten en gebruikt geen plastic. Dat geldt zowel voor in de kauwgom als in de verpakking.

Duurzaamheid

BenBits directeur Dontje is daar trots op. “Andere leveranciers durfden het niet aan, maar we hebben er met het team maanden lang aan gewerkt en ik ben maar wat trots dat de nieuwe kauwgom nu in de schappen ligt.” Ook duurzaamheid is voor Dontje belangrijk. “Ik vind het van belang dat BenBits ook blijft verduurzamen. De productie naar Nederland halen is daarin een belangrijke stap. Met de eigen fabriek hebben we de keten tevens beter onder controle.”

Bron: Levensmiddelenkrant