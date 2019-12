Beter Leven kip rukt op

NIEUWVEEN – Dirk en DekaMarkt verkopen vanaf medio 2020 alleen nog kip met een Beter Leven ster. Hoogvliet en Coop maakten sinds afgelopen maand van Beter Leven kip de standaard. Het gaat om alle huismerk gesneden kipvleeswaren voor op de boterham.

Plus biedt sinds september uitsluitend kipvleeswaren met een keurmerk aan en was daarmee de eerste Nederlandse supermarkt met dit beleid. Nu lijkt de spreekwoordelijke bal te zijn gaan rollen. Begin november maakte Coop bekend per direct over te stappen op Beter Leven-kip. Coop verkoopt van eigen merk alleen nog maar kip met minstens één ster Beter Leven, in alle ruim 315 winkels.

Transparant

Hoogvliet voorzag per half november het grootste deel van haar kipvleeswaren van het Beter Leven keurmerk. “In het mvo-beleid is vastgelegd dat Hoogvliet zich inzet om de gehele keten vanaf de bron transparant te maken en verder te verduurzamen”, aldus de formule. “De verduurzaming van het aanbod kipvleeswaren is dan ook een uitstekende stap in het nog verder verduurzamen van het assortiment.”

Dirk en DekaMarkt volgen medio 2020, melden verschillende Nederlandse media. Coop is naar eigen zeggen al jaren bezig met de verduurzaming van haar assortiment. Zo verkopen de supermarkten alleen nog eieren met Beter Leven keurmerk en rundvlees afkomstig van Nederlandse Blonde d’Aquitaine runderen, met het twee sterren Beter Leven keurmerk. Sinds begin november belandde de Beter Leven kip standaard in het assortiment.

Kippen met dit keurmerk zijn van een langzaam groeiend ras, hebben daglicht, vers stro en graan en krijgen meer ruimte in de stal.

Bron: Levensmiddelenkrant