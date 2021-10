CBL: supermarkten halen doelstelling 20 procent meer energie-efficiëntie ruim

LEIDSCHENDAM – De inspanningen van Nederlandse supermarkten om energie te besparen werpen hun vruchten af: de doelstelling van 20 procent vermindering in 2020 is ruim behaald met 23,6 procent.

Ten opzichte van 1995 gaat het om een besparing van ruim 1 miljoen ton, gelijk aan de uitstoot van 577.854 auto’s en vergelijkbaar met de opname van CO2 door 54.414.613 bomen, zo laat de brancheorganisatie weten.



Investeringen

Het CBL meldt voorts dat supermarkten er alles aan doen om hun energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Zo kopen ze duurzaam opgewekte energie in en investeren ze in koelingen en vriezers met natuurlijke koudemiddelen, die onder meer lekverlies enorm hebben verminderd de afgelopen jaren: in 2025 zal het gaan om 80 procent ten opzichte van 1995. Het is de bedoeling dat er in de branche enkel nog natuurlijke koudemiddelen worden gebruikt vanaf 2030.

Goede vooruitzichten

Sinds 2010 wordt energie-efficiëntie in de branche gemeten in de Monitor Energie-efficiency. Jennifer Mullen, manager duurzaamheid bij CBL: “We zijn uiteraard trots dat de gestelde doelstelling voor 2020 ruim is behaald. En de vooruitzichten voor de komende jaren zijn ook goed. De verwachting is namelijk dat deze trend zich doorzet. Sinds de eerste meting in 1995 gaan de supermarkten zelfs 43,4 procent efficiënter met energie om. Wij verwachten dat de branche in 2025 de 59 procent aantikt.”

Bron: Levensmiddelenkrant