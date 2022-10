CBS: Huishoudens besteden meer in augustus

DEN HAAG – In augustus van dit jaar hebben huishoudens 4,1 procent meer besteed dan in augustus 2021. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er meer besteed is aan diensten en minder aan goederen. De cijfers worden door het CBS gecorrigeerd voor prijsveranderingen en samenstelling van koopdagen.