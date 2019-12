Coca-Cola begint abonnementsdienst in VS

ATLANTA – Iedere maand een verrassing box voor wie lid is van de Coca-Cola Insiders Club: Coca-Cola is er onlangs mee gestart in de Verenigde Staten. Consumenten die zich aansluiten ontvangen als eerst voorproefjes van nieuwe producten.

Het abonnement kost 10 dollar per maand of 50 dollar voor de periode van zes maanden. Het aanbod is in de VS een groot succes, want binnen drie uur meldden duizend consumenten zich aan. Voorlopig blijft Amerika het enige land waar Coca-Cola de box aanbiedt. Inmiddels is de bestellijst vol en maakt de fabrikant gebruik van een wachtlijst.

Bron: Gondola