Coca-Cola lanceert nieuwe merkfilosofie: Real Magic

ATLANTA – The Coca-Cola Company introduceert Real Magic, een nieuw wereldwijde lange termijn merkfilosofie en platform waarmee het bedrijf ‘de echte magie van het leven viert’ en mensen daartoe uitnodigt. Daarnaast vernieuwt de fabrikant het logo, deze krijgt de naam “Hug”. De bijbehorende internationale campagne noemen zij ‘One Coke Away From Each Other’.

De filosofie moet de merkbelofte van Coca-Cola om mensen iedere dag weer samen te brengen en te verenigen versterken. Het is gebaseerd op de lessen van de coronaperiode: samenkomen kan zorgen dat het alledaagse zomaar bijzonder kan worden, is te lezen in het persbericht. “Het merk Coca-Cola wordt gedefinieerd door tegenstrijdigheden: bescheiden maar iconisch, authentiek maar geheim, echt maar magisch,” aldus Manolo Arroyo, chief marketing officer (cmo) bij The Coca-Cola Company. “De Real Magic-filosofie komt vanuit de overweging dat deze tegenstrijdigheden de wereld juist een meer interessante plek maken, een wereld met uitzonderlijke mensen, onverwachte kansen en bijzondere momenten. Tegelijkertijd vangt het de essentie van Coca-Cola: een smaak die niet te beschrijven is, uniek met een vleugje echte magie.” De filosofie moet volgens de cmo de marketing en communicatie van het Coca-Cola Trademark gaan aansturen en leiden.

Hug

Ook introduceert het merk een nieuwe visuele identiteit, evenals een nieuw ‘perspectief’ op het Coca-Cola logo dat in alle marketing-materialen te zien gaat zijn. “Geïnspireerd op de manier waarop het logo de flesjes en blikjes als het ware altijd al heeft omarmd, wordt het logo gebogen tot een ‘Hug’ logo”, licht de multinational toe.

Campagne

Real Magic wordt gelanceerd met een nieuwe campagne genaamd ‘One Coke Away From Each Other’. De campagne vermengt onze wereld met de virtuele wereld. De bijbehorende film laat zien wat er gebeurt als twee werelden die normaal van elkaar gescheiden zijn verbinden. Hiermee wil de frisdrankenfabrikant voor echte magie zorgen. De campagne in Nederland bereikt de consument via televisie, out-of-home, online video en social media. Uitingen zijn onder andere te zien op grote doeken en schermen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Daarnaast rijden er in deze steden ook gedurende vier weken customized trams rond.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops