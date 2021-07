Colruyt van start met eigen mosselkwekerij

HALLE – Colruyt Group is de eerste commerciële zeeboerderij voor de Belgische kust aan het ontwikkelen. Dit gaan ze realiseren in samenwerking met verschillende Belgische partners. De bouw gaat deze zomer van start.

De formule gaat gefaseerd de zeeboerderij in de Westdiepzone opstarten, de kweek van de eerste Belgische mosselen wordt hierbij de eerste mijlpaal. Deze zomer begint Colruyt met de veiligheid in en rond het project, door een veiligheidszone rondom de zeeboerderij aan te nemen.

Maritieme werken

Als partner voor de maritieme werken in het project, koos Colruyt Group voor GEOxyz, een West-Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in onderwaterdata en een brede internationale ervaring heeft. Zij voerden in juni 2021 ook het bodemonderzoek en mijnendetectie uit in het gebied. De samenwerking zal voortgezet worden door GEOxyz in te zetten voor de plaatsing en longline installatie waarop de mosselen worden gekweekt.

Duurzaamheid

Door zoveel mogelijk gerecyclede of in Belgische geproduceerde materialen te gebruiken en de zeeboerderij als schuilplaats voor zeeleven in te richten, houdt de groep rekening met duurzaamheid. De formule heeft seafarm.colruytgroup.com gelanceerd om alle belanghebbenden te kunnen blijven informeren. De groep wil in de zomer van 2023 het eerste volledige mosselseizoen meedraaien.

