Column: Laat je niet gek maken

We leven in bizar onzekere tijden. Ik vind het niet te bevatten wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt en wat er op dit moment in Europa gebeurt.

Deze gebeurtenissen raken ons allemaal. Of dat nou op rationeel, emotioneel, zakelijk en/of financieel vlak is, we hebben ermee te maken. De inflatie is momenteel extreem. Het vooruitzicht is dat we nog veel meer gaan betalen voor energie, brandstof, brood en veel andere levensmiddelen. Dat zal je vanzelf wel zien als je de prijzen weer moet veranderen als medewerker in de retail.

Maar hoe gaat het eigenlijk met jou? Red jij het wel financieel? Kan jij je rekeningen nog wel betalen? Alles is al een poosje duurder aan het worden. Heel veel huishoudens kunnen het leven nauwelijks meer betalen. Alles wordt duurder, maar de lonen stijgen tot nu toe nog niet mee.



Ik heb het ook over de gezinnen met twee werkende ouders met een gemiddeld inkomen. Mensen die nu al een hele tijd moeten ploeteren om het eind van de maand te halen.

Erover praten doet bijna niemand. Er heerst een taboe op het hebben van geldzorgen. De invloed van social media helpt daar niet bij. Daar zie je de mooiste beelden. Alsof bij iedereen de bomen tot in de hemel groeien. Alsof niemand maar een enkele zorg heeft. Mede daardoor lijken we ons te schamen en de schuld op ons zelf te betrekken bij het hebben van geldproblemen. Terwijl het, zeker in deze tijden, buiten de invloed van velen ligt.

Praat erover, vraag om hulp als je kan. Vanuit de overheid kan het Nibud je helpen. Je staat er niet alleen voor. Ook Schuldhulpmaatje kan jou helpen. De situatie is wat het is, de vraag is: hoe ga je ermee om? Hoe blijf jij rustig en probeer je, eventueel met hulp, het hoofd boven water te houden? Of verzuip je en staar je je blind op wat de ander allemaal heeft?



Laten we samen het beste ervan maken en elkaar helpen, daar waar we kunnen.

Milou Driesse

is salesmanager