Column: van bedreiging een kans maken

Als jochie maakte ik mee hoe mijn vader zich doodrookte. Iedere dag een pakje zonder filter. Als hij zijn ogen opendeed, lag de sigaret op zijn nachtkastje te wachten om weer een aantal longblaasjes kapot te maken.

De dag dat de verkoop van shag, sigaren en sigaretten in supermarktmarkten wordt verboden, komt steeds dichterbij. Ik ben er blij mee. Toch is ook in onze winkel het omzetaandeel van sigaretten hoog. Wanneer de verkoop daarvan wegvalt, gaat dat direct ten koste van het resultaat. De uitdaging is om van deze bedreiging een kans te maken. Ook onze formule investeert volop in eetmomenten en verrassende assortimenten met vleeswaren vers van het mes en heerlijke grillworst uit de grill. Onze klanten verwachten het. Maar daar alleen redden we het niet mee. Begin 2020 heb ik aan onze vaste medewerksters gevraagd of ze allemaal de durf en de drive hadden om een thuisstudie te volgen als drogist. Aan het eind van het jaar hadden ze alle drie het diploma op zak. De wet verplicht ons dat er tijdens de gehele openingstijd van onze dagwinkel een gediplomeerd drogist aanwezig moet zijn. Door een kleine roosteraanpassing is ook dat gelukt.

Onze counter bij de kassa is onder handen genomen: de sigaren hebben we al volledig gesaneerd. We zijn gestopt met de verkoop van de verschillende verpakkingseenheden (19, 22, 30 stuks) van hetzelfde merk. Aan de hand van scanning saneren we iedere maand een artikel. Ook is onder andere ruimte gekomen door te stoppen met de verkoop van cadeaukaarten van bol.com et cetera. De scheermesjes zijn teruggebracht tot één item. De ruimte die hierdoor is vrijgekomen hebben we ingevuld met een presentatie van drie meter zelfzorggeneesmiddelen.

De klanten die op 31 december 2021 nog roken ga ik een cursus ‘Stoppen met roken’ aanbieden. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Ten eerste: minder kans op long en blaaskanker. Longkanker, dat weten we allemaal. Maar blaaskanker? Een uroloog van het St. Antonius Ziekenhuis: “Alle afvalstoffen worden via je blaas afgevoerd. Natuurlijk blijft er wat achter en dat kan ook zorgen voor kanker. Veel patiënten roken.” Ten tweede: mijn klanten houden meer geld over om van gezonde en margerijke artikelen te genieten.

Ik wens u een rookvrij en hoopvol nieuwjaar.

Ad de Jong

is supermarktondernemer van Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd.

Reageren? Mail naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl