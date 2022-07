Consument let bij voedingsspeciaalzaken niet op inflatie

AMSTERDAM – De hoge inflatie is voor bijna de helft van de consumenten geen reden om meer op de prijs te letten bij aankopen in voedingsspeciaalzaken. Bijna driekwart van de consumenten wil zelfs meer te betalen voor producten van deze winkels. Bij jongeren en mensen met een hoger inkomen is die bereidheid groter dan bij ouderen en lagere inkomens.

Consumenten willen gemiddeld 15 procent meer de betalen voor producten bij een voedingsspeciaalzaak. Dat varieert van 12 procent voor 50-plussers tot 18 procent voor consumenten tot 40 jaar. Voor hogere inkomens is de overgrote meerderheid, 85 procent, bereid om 18 procent meer te betalen.

Lagere groei

ABN Amro constateert voor de maand mei een lagere groei in de consumentenbestedingen bij voedingsspeciaalzaken ten opzichten van dezelfde periode vorig jaar. Was die in 2021 nog meer dan 40 procent ten opzichte van het 2019, dit jaar is dat 18 procent. Grootste oorzaak voor de stijging in 2021 was de sluiting van de horeca. Dit jaar gaan consumenten weer meer uit eten en drinken buiten de deur. Voedingsspeciaalzaken zien dat terug in hun volume. Dat daalde met 5,5 procent in mei. De hogere prijzen die ze daar betalen met de huidige inflatie zorgen ervoor dat er wel meer is uitgegeven dan vorig jaar.

Online

Het lagere besteedbare inkomen door de inflatie is voor een op de tien consumenten reden om minder naar voedingsspeciaalzaken te gaan. “Het is voor hen belangrijk dat ze zich onderscheiden, bijvoorbeeld door in te spelen op de groeiende vraag naar ambachtelijke en hoogwaardige producten”, vertelt Gerarda Westerhuis, sector econoom Retail van ABN Amro “Goede onlinebestelmogelijkheden zijn daarbij cruciaal. Juist ook voor ouderen, bij wie de interesse in online bestellen bij speciaalzaken flink is toegenomen de afgelopen jaren.”

Bron: Levensmiddelenkrant