Consumentenbond: weinig kruiden in kruidenmixen

DEN HAAG – De consumentenwaakhond onderzocht steekproefsgewijs de inhoud van kruidenmixen in zakjes en potjes en concludeerde dat er vaak veel zout, (paneer)meel, suikers of groente in zit, en relatief weinig kruiden en specerijen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in de Gezondgids van december 2021 van de Consumentenbond, die bij monde van directeur Sandra Molenaar stelt dat “De naam en de verpakking suggereren dat er veel kruiden in deze mixen zitten.”

Groente

Ze vervolgt: “Dat fabrikanten ze in werkelijkheid vol stoppen met goedkope ingrediënten is misleidend en in het geval van zout ook nog eens ongezond.” Met goedkope ingrediënten wordt naast zout gedoeld op bijvoorbeeld paneermeel in gehaktmixen en suikers in salademixen. Ook vond de bond veel groente in de kruidenmixen. Het gaat dan voornamelijk om ui. Fabrikanten van kruidenmixen rekenen ui mee in het percentage kruiden en specerijen, blijkt uit het artikel in de Gezondgids, De Consumentenbond meent dat ui echter een groente is. Dit blijkt echter niet strijdig met de Nederlandse warenwet, die er wat de bond betreft een wat vage definitie van kruiden en specerijen op nahoudt.

Strengere regels

De Consumentenbond pleit voor strengere regels, om ‘misleidende verpakkingen en het toevoegen van grote hoeveelheden zout’ aan te pakken. “Keer op keer blijkt dat we dit niet kunnen overlaten aan de fabrikanten”, aldus Molenaar.

Bron: Levensmiddelenkrant